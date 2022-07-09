شكرا لقرائتكم خبر عن رنا رئيس تنضم لأسرة فيلم "إصابة عمل" مع أمير المصرى وصابرين وبيومى فؤاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت الفنانة الشابة رنا رئيس إلى أسرة فيلم "إصابة عمل"، الذى يقوم ببطولته أمير المصرى، صابرين، وبيومى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف محمد سمير مبروك وأحمد عادل سلطان وشاركت في الكتابة سحر غريب وإخراج عصام نصار، والمقرر بدء تصويره خلال الأسابيع المقبلة.

يذكر أن رنا رئيس شاركت مؤخراً في بطولة فيلم "فارس" الذى عرض في شهر مايو الماضى، وهو بطولة أحمد زاهر، حسين فهمى، إيمان العاصى، نهال عنبر، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، وعابد عنانى، واللبنانية باميلا الكيك، وضيف الشرف صلاح عبد الله، وتدور أحداث الفيلم في اطار اجتماعي أكشن تشويقى، تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

وتنتظر رنا رئيس عرض مسلسل "أزمة منتصف العمر" المكون من 15 حلقة، على احدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة، حيث انتهت من تصويره العمل مؤخراً والذى يقوم ببطولته كريم فهمى، ريهام عبد الغفور، عمر السعيد، رشدى الشامى، ركين سعد، هند عبد الحليم، وعدد آخر من الفنانين و تأليف أحمد عادل وإخراج كريم العدل.

وكان آخر أعمال رنا رئيس مسلسل "موضوع عائلى" من 10 حلقات وتم عرضه على إحدى المنصات الرقمية على الانترنت وحقق تفاعلاً كبيراً مع الجمهور، والعمل بطولة ماجد الكدوانى، رنا رئيس، محمد شاهين، ايناس كامل، سما إبراهيم، محمد رضوان، طه الدسوقى، وضيوف الشرف شيرين رضا، عبد الرحمن أبو زهرة، حسام داغر ومن إخراج أحمد الجندى.