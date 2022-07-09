“أرام يريد صبيا وأيانا تريد بنتا”.. هكذا اعلن رامي وداليد عياش عن جنس مولودهما الثالثت

كتب امير فتحي في السبت 9 يوليو 2022 03:54 صباحاً - كشف الفنان اللبناني رامي عياش وزوجته مصممة الأزياء داليدا عياش عن جنس مولودهما المنتظر من خلال فيديو شاركه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد نشر عياش فيديو جديد له بصحبة زوجته وابنيهما وهما يمسكان بصاروخ أصدر دخان وردي اللون ليعلن أن زوجته حامل في فتاة، وعلق على الفيديو كاتبا: “أسرتي ستكبر، أرام يريد صبي وأيانا تريد فتاة، وهذا ما يفسر ابتسامتها، وهذا يفسر دموعه”.

يذكر ان رامي عياش متزوج من اللبنانية داليدا سعيد ورزق بإبنه الأول«آرام» في العشرين من مارس عام 2016] وفي العشرين من يونيو 2018 رزق بابنته «إيانا».