شكرا لقرائتكم خبر عن 15 مليون دولار إيرادات فيلم Thor: Love and Thunder بمجموعة من دول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم Thor: Love and Thunder إلى 15 مليون و700 ألف دولار بعدد من دور العرض المختلفة حول العالم، وذلك منذ طرحه يوم 6 يوليو الجارى.

وذلك بعد أن كشفت عدة تقارير أجنبية عن التوقعات المنتظرة لإيرادات فيلم الاكشن والخيال Thor: Love and Thunder، حيث توقع القائمون على الفيلم حصد ما يقارب الـ 150 مليون دولار فى الافتتاحية الأولى للفيلم أول ثلاثة أيام فى شباك التذاكر.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي فإنه من المتوقع أن يجلب الجزء التاسع من MCU المترامي الأطراف من 145 مليون دولار إلى 155 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع بعض التقديرات تصل إلى 170 مليون دولار، ويبدأ عرض الفيلم يوم الجمعة في 4300 مسرح فى أمريكا الشمالية.

العمل يعد الثانى من سلسلة Thor، الذى يقوم وايتيتى بإخراجه، بعد فيلم Thor: Ragnarok، الذى طُرح عام 2017، وقد صرح وايتيتى قائلا: "الجزء الرابع من Thor، سيجعل فيلم Thor: Ragnarok، يبدو وكأنه عمل ضعيف، حيث إن الجزء الجديد به العديد من التغييرات، بالإضافة إلى الحبكة التى تزيد من إثارته".

فيلم ينتمي لنوعية أفلام المغامرة المثيرة وهو تكملة مباشرة لفيلم "Thor: Ragnarok" عام 2017، وهو من إخراج تايكا وايتيتي، بطولة كريس هيمسوورث، ناتالي بورتمان، كريستيان بيل، ونخبة من النجوم، كجزء من المرحلة الرابعة من عالم مارفل السينمائي.