شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد عن "بحبك": تامر حسنى المخرج قدر يوصل إحساسى.. ونجم الجيل: إنتى ممثلة خطيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت النجمة هنا الزاهد عن سعادتها الكبيرة بدورها في فيلم "بحبك" مع النجم تامر حسنى، والذى تنافس به في موسم عيد الأضحى، حيث نشرت صورة من الفيلم على حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" وعلقت قائلة: "طيب لحظة عشان بجد أنا سعيدة بردود الفعل عن دور حبيبة في فيلم بحبك من يوم واحد بس في السينما، وكمية الناس اللي بعتتلي مش من مصر بس من الوطن العربي".



تعليق هنا الزاهد

وتابعت هنا الزاهد: "بشكر عليها ربنا أولا الحمد لله يا رب، تاني حاجة بشكر عليها تامر لإن بإخراجك وصلت المشاعر اللي كنت نفسي أوصلها، وشكرا إنك كنت بجد بتسهر ومبتنامش عشان توصل بكل ممثل في الفيلم لأحسن ما فيه".

واختتمت هنا الزاهد حديثها قائلة: "تجربة استمتعت بيها جدا وبكل تفاصيلها، ومتحمسة للناس تشوف الفيلم فى العيد".



تعليق تامر حسنى

ورد النجم تامر حسنى على كلامها في تعليق على المنشور وقال: "يا هنا مليون مبروك نجاحك أنا شوفته بعين جديدة العين اللى وعدتك بيها ودلوقتي ربنا بيجازينا كل خير مش بس عشان تقدم إيرادنا في مصر والوطن العربى، لا عشان رضى الجمهور ودا أهم شيء".

وتابع تامر حسنى: "إحساسنا كلنا وصل للناس عشان صدقنا بعض وانتي الحقيقة ممثلة خطيرة وارجعي للبوست اللي كتبته عنك قبل الفيلم كنت قايل إنك هتبقى أخطر ممثلات مصر في الجيل الحالي، وإن شاء الله تكملى كدة".

واختتم تامر حسنى حديثه قائلا: "متشكرينيش على إخلاصي ليكوا ده واجب عليا كمخرج ومؤلف إنكم كلكم تكونوا في أحسن صورة، والجمهور قال كلمته افرحي بنجاحك وبقلبك الجميل".

وينافس تامر حسنى في موسم عيد الأضحى السينمائى بفيلم "بحبك"، تأليف وإخراج تامر حسنى فى أولى تجاربه بالإخراج السينمائي، وبطولة تامر حسنى، هنا الزاهد، حمدى الميرغنى، هدى المفتى، أحمد عزمى، مدحت تيخا، عمرو صحصاح، شهد الشاطر، عالية راشد وعدد آخر من الفنانين.