شكرا لقرائتكم خبر عن كيانو ريفز وصديقته فى ظهور نادر لهما معاً فى نيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شوهد الممثل كيانو ريفز في ظهور نادر له بصحبة صديقته الكسندرا جرانت خلال نزهة في مدينة نيويورك يوم الخميس الماضى، وفقاً لما نشره تقرير موقع ديلي ميل حول نجم ماتريكس البالغ من العمر 57 عامًا ، ونصفه الآخر التي تبلغ 49 عامًا ، وبدا الثنائى خلال الصور جنبًا إلى جنب.

وتأتى تلك النزهة بعدما حرص الممثل كيانو ريفز على حضور فعاليات سباق جائزة بريطانيا الكبرى للفورمولا وان للسيارات، حيث التقطت له عدة صور قبل أيام خلال حلبة سيلفرستون البريطانية.



كيانو وصديقته

وهو سباق للسيارات يقام سنويًا في بريطانيا، كما يعتبر من أقدم المنافسات في بطولة العالم لسباقات الفورمولا، والذي يضمه الاتحاد الدولي للسيارات، ونظرًا لحب كيانو ريفز لعالم السيارات، حرص على التواجد والتقاط الصور التذكارية خلال الفعاليات التى يبدو أنها سيستمر في التواجد بها.



كيانو ريفز مع صديقته

وكان تقرير صحفى نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية كشف فى وقت سابق عن لقطات مصورة ترجح استعداد الممثل العالمى كيانو ريفز، البالغ من العمر 57 عامًا، لخطبة صديقته التى ارتبط بها منذ أكثر من أربع سنوات، الفنانة ألكسندرا جرانت، البالغة من العمر 48 عامًا، حيث شوهد فى لوس أنجلوس أثناء تفحصه مجموعة من الخواتم المتواجدة فى أحد المتاجر، التى تصنع خواتم من الألماس واللؤلؤ والزبرجد.