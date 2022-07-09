شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شاهين يطرح برومو "بيتك بيتك" مع المطربة المغربية نرجس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى المطرب محمد شاهين من تسجيل أغنية جديدة تحمل اسم "بيتك بيتك"، والتي طرحها البرومو الخاص بها، وهى أغنية على طريقة الديو مع المطربة المغربية نرجس، والأغنية من كلمات أحمد المالكى، وألحان حسين محمود.

وطرح المطرب محمد شاهين مؤخرا أغنية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" تحمل اسم "الدروس المستفادة" من كلمات سلمى رشيد وألحان وليد سامى وتوزيع إسلام شيتوس. كما طرح فى وقت سابق أغنية جديدة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب تحمل اسم "كبرونا" من كلمات محمود كلازا وألحان وتوزيع اسلام مونتى.

وكان محمد شاهين قد طرح مؤخرا أغنية على موقع يوتيوب تحمل اسم "مسحراتى" بمناسبة شهر رمضان، وهى من كلمات محمد حسن معوض وألحان عمرو صفاء وتوزيع موسيقى عمر إسماعيل وميكس وماستر مصطفى روؤف. كما طرح أغنية جديدة تجمعه بالمطرب فخرانى تحمل اسم "أنا وعلى" من كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع محمد شفيق.