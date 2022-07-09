شكرا لقرائتكم خبر عن ساندى: فكرة منتدى المتحدة للإبداع حلوة جدا.. ولا بد من دعم المواهب الشابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت المطربة ساندى عن سعادتها الكبيرة بفكرة منتدى "المتحدة" للإبداع والذى سيكتشف مواهب في كل المجالات، وقالت في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "الفكرة حلوة جدا وأنا مقتنعة إن كل الأنشطة اللى بتحصل في مصر اللى ليها علاقة بالشباب واكتشاف المواهب هو ده وقته، لأن مصر داخلة على مرحلة مهمة جدا لأنها أهم دولة في المنطقة العربية".

وتابعت ساندى: "ده وقت مميزة إننا نعمل منتدى ونطلع المواهب والاكتشافات اللى عندهم رؤية مختلفة، والدولة هتستفيد من ده لأن كل مانشوف الجيل الجديد إبداعه وتفكيره اتجاه إزاى ده بيضيف للدولة، وده ذكاء من الرئيس عبد الفتاح السيسى، إننا نهتم بالمواهب الشبابية ونشوف ذوفهم رايح فين مش مجرد استمتاع بمواهب جديدة وخلاص، لأن الرئيس بيبنى مجتمع واعى".

وأضافت ساندى: "غير إن المواهب دى بتكون محتاجة دعم في بداية حياتهم، وأنا طول عمرى نفسى يكون في اهتمام بالمواهب وبالسياحة، يعنى بجد أنا كنت مبسوطة بفيلم عيش حياتك عشان بيورينا مصر بشكل مختلف وتفاصيل وأماكن مكنش الناس تعرف عنها حاجة، ونفسى تبقى أكتر سواء في البرامج والمسلسلات عشان نورى العالم إن مصر دولة مختلفة وفيها مجالات واسعة كتير".

وذكرت المتحدة للخدمات الإعلامية أن الأعمال التجهيزية لمنتدى المتحدة للإبداع بدأت فور ختام الموسم الأول لبرنامج الدوم وما حققه من نجاحات أهمها تحقيق حلم عشرات الشباب من المبدعين.

وأكدت الشركة أن منتدى المتحدة للإبداع يشكل قوة دفع كبرى لحركة الإبداع المصرية بما يتوافق مع طموحات الجمهورية الجديدة ويتسع لأحلامها.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أشاد ببرنامج "الدوم" والذى عرض على شاشة قناة "ON" خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن هناك بعض البرامج التليفزيونية القادرة على إظهار مواهب وقدرات الشباب مثل برنامج "الدوم".