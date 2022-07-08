شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يواصل مفاجآته ويطرح برومو "زمن المجاملة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل النجم الكبير عمرو دياب مفاجآته لجمهوره في عيد الأضحى، حيث طرح برومو أغنية جديدة بعنوان "زمن المجاملة"، والتى سيتم طرحها على منصات تطبيقات الموسيقى.

وكان عمرو دياب قد طرح اليوم البوستر الدعائي لأغنية جديدة بعنوان "من 6 لـ 9"، كما طرح النجم عمرو دياب برومو لثلاثة أغنيات جديدة يستعد لطرحها خلال الفترة القادمة، وضم البرومو أسماء ثلاثة أغانى هى "وزير السعادة"، "ناس حلوة"، و"بحبك"، ولم يكشف الهضبة عن طبيعة الأغاني وما إذا كانت ستطرح دفعة واحدة أم لا، ودفع البرومو جمهور عمرو دياب للتساؤل حول طبيعة الفكرة الجديدة، خاصة أنه أول فنان يطلق برومو واحد لثلاث أغنيات دفعة واحدة.

ويواصل عمرو دياب طرح أغنياته في موسم صيف 2022، حيث تصدر تريند موقع تويتر مؤخرا بأغنيته "اللوك الجديد"، كما يستعد الهضبة لإحياء حفل كبير في العلمين الجديدة يوم 12 يوليو الجاري .

أغنية اللوك الجديد كلمات أيمن بهجت قمر، لحن محمد يحيى، توزيع محمد حمدى، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وتسجيل أندرو داود.