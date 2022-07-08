شكرا لقرائتكم خبر عن إشادات خليجية وبكاء من مشاهد الدراما لفيلم "بحبك" لـ تامر حسنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى فيلم "بحبك" للنجم تامر حسنى، والذى ينافس في موسم عيد الأضحى، إشادات من الجمهور الخليجى خلال أول أيام عرضه بالمملكة العربية السعودية، وأثنوا على كافة عناصر العمل من قصة وإخراج ورسائل هامة يحملها الفيلم للجمهور، وإشادة بطاقم عمل الفيلم.

واستقبل الجمهور السعودى النجم تامر حسنى استقبالا حافلا فى العرض الخاص لفيلمه الجديد "بحبك" بالمملكة العربية السعودية، إذ ظهر فى فيديو نشره على حسابه على "إنستجرام" محمولا على الأكتاف، وعلق: الحمد لله.. أنا فى السعودية دلوقتى وعرض مصر والسعودية اللى حضرتهم أعلى رد فعل شوفته فى حياتى أحمدك يا رب.. دى دموع فرح أحمدك يا رب".

واحتفل صناع فيلم "بحبك" للنجم تامر حسني بطرحه في دور العرض والذى ينافس في موسم عيد الأضحى المبارك، حيث حضر من صناع الفيلم، تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل، هنا الزاهد، حمدي الميرغني، مدحت تيخا، عمرو صحصاح، أحمد عزمي، فرح الزاهد.

كما حضر عدد من الفنانين لمشاهدة الفيلم مع صناعه وتهنئتهم بعرضهم منهم، علي ربيع، وكريم عفيفي، وحسام داغر، ومحمد أحمد ماهر.

وينافس تامر حسنى في موسم عيد الأضحى السينمائى بفيلم "بحبك"، تأليف وإخراج تامر حسنى فى أولى تجاربه بالإخراج السينمائي، وبطولة تامر حسنى، هنا الزاهد، حمدى الميرغنى، هدى المفتى، أحمد عزمى، مدحت تيخا، عمرو صحصاح، شهد الشاطر، عالية راشد وعدد آخر من الفنانين.

يذكر أن موسم عيد الأضحى السينمائى يشهد عرض بجانب "بحبك"، أفلام "كيرة والجن" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز وهند صبرى وإخراج مروان حامد، و"عمهم" بطولة محمد أمام ومحمد سلام وهدى المفتى وأيتن عامر وباسم سمرة وسيد رجب وإخراج حسين المنباوى.