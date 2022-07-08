شكرا لقرائتكم خبر عن من الناصر صلاح الدين إلى كيرة والجن.. أفلام اقتربت مدتها من 3 ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحقق فيلم "كيرة والجن" نجاحات كبيرة على المستوى الجماهيري والنقدي منذ طرحه في دور العرض يوم الخميس الماضى الموافق 30 يونيو، حيث يحظى بإقبال جماهيري مكثف في السينمات، واستطاع تحقيق إيرادات اقتربت من 25 مليون جنيه في أسبوعه الأول في السينمات، ورغم طول مدة الفيلم التي تصل إلى 3 ساعات إلا أن الجمهور أكد أن الأحداث متسارعة ولا مجال فيها للملل.

وعلى مدار تاريخ السينما المصرية، تم إنتاج العديد من الأفلام الناجحة والتي تعد من علامات السينما وتقترب مدة عرضها إلى 3 ساعات، وياتى على رأسها "الناصر صلاح الدين" إنتاج عام 1963 وتصل مدته إلى 3 ساعات (180 دقيقة) وهو بطولة أحمد مظهر، نادية لطفي، صلاح ذو الفقار، ليلى فوزى، حمدى غيث، ليلى طاهر، عمر الحريرى، حسين رياض، محمود المليجى، توفيق الدقن، زكى طليمات، بدر نوفل، محمد سلطان، وتأليف يوسف السباعى وإخراج يوسف شاهين.

"النمر والانثى" إنتاج عام 1987 وتصل مدة عرضه إلى 3 ساعات (180 دقيقة) وهو بطولة عادل امام، آثار الحكيم، عايدة عبد العزيز، أنور إسماعيل، مصطفى متولي، إبراهيم الشرقاوي، يوسف داود، أحمد عقل، ماهر عصام، يوسف عيد وتأليف إبراهيم الموجى وإخراج سمير سيف.

"كيرة والجن" إنتاج عام 2022 وتصل مدته إلى ساعتين و55 دقيقة وهو بطولة وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبري وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، رزان جمال، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب والعمل مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد.

"الفيل الأزرق" إنتاج عام 2014 وتصل مدة عرضه إلى ساعتين و 50 دقيقة وهو وبطولة كريم عبد العزيز، نيللى كريم، خالد الصاوى، لبلبة، شيرين رضا، محمد ممدوح، دارين حداد، محمد شاهين، فراس سعيد، جميل برسوم، محمد أبو الوفا، خالد كمال، محمد عبد العظيم وتأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

"الرجل الثانى" إنتاج عام 1959 وتصل مدة عرضه إلى ساعتين و50 دقيقة، وهو بطولة رشدى أباظة، صلاح ذو الفقار، صباح، سامية جمال، صلاح نظمى، محمود فرج، بدر نوفل، عبد الخالق صالح، حسين إسماعيل، وتأليف وإخراج عز الدين ذو الفقار، و"أيام السادات" إنتاج عام 200 وتصل مدة عرضه إلى ساعتين و 48 دقيقة وهو بطولة أحمد زكى، ميرفت أمين، منى زكى، اسعاد يونس، أحمد السقا، سيد عبد الكريم، يوسف فوزى، مخلص البحيرى، ليلى شعير وتأليف محفوظ عبد الرحمن وإخراج محمد خان.

"الخطايا 165 دقيقة" إنتاج عام 1962 وتصل مدة عرضه إلى ساعتين و 45 دقيقة، وهو بطولة عبد الحليم حافظ، نادية لطفى، حسن يوسف، مديحة يسرى، عماد حمدى، فاخر فاخر، وتأليف محمد عثمان وإخراج حسن الامام، و"الكنز" الجزء الأول إنتاج عام 2017 تصل مدة عرضه إلى ساعتين و 45 دقيقة وهو بطولة محمد سعد، محمد رمضان، هند صبرى، أحمد رزق، روبى، أمينة خليل، هانى عادل، هيثم أحمد زكى، سوسن بدر، أحمد حاتم، وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شريف عرفة

"الجزيرة 2" إنتاج عام 2014 وتصل مدة عرضه إلى "ساعتين و 45 دقيقة"وهو بطولة أحمد السقا، هند صبرى، خالد صالح، خالد الصاوى، أروى جودة، أحمد مالك، مى الغيطى، نضال الشافعى، وتأليف محمد وخالد وشيرين دياب وإخراج شريف عرفة، و"أمير الانتقال" وتصل مدة عرضه إلى ساعتين و 45 دقيقة وهو بطولة أنور وجدى، فريد شوقى، سامية جمال، كمال الشناوى، مديحة يسرى، محمود المليجى، حسين رياض، على الكسار، سراج منير وتأليف وإخراج هنرى بركات.