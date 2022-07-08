شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء عامر: منتدى المتحدة للإبداع يعطى الأمل والتفاؤل للشباب وإن مفيش مستحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت النجمة وفاء عامر عن سعادتها الكبيرة بفكرة منتدى "المتحدة" للإبداع والذى سيكتشف مواهب في كل المجالات، وقالت في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "شيء عظيم والمشروع يعطى أملا وتفاؤلا للشباب وإن مفيش حاجة مستحيلة".

وتابعت وفاء عامر: "برنامج الدوم قدم مواهب جميلة وكان في متخصصين بيتفرجوا عليهم بعيون واعية، وفى نفس الوقت على وعد إن في استفادة من فنونهم ومواهبهم فدى حاجة مشكورة جدا".

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية انعقاد منتدى "المتحدة" للإبداع قبل نهاية العام الجاري، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكثيف اكتشاف المبدعين المصريين في مختلف المجالات وإتاحة الفرصة لهم.

وذكرت المتحدة للخدمات الإعلامية أن الأعمال التجهيزية لمنتدى المتحدة للإبداع بدأت فور ختام الموسم الأول لبرنامج الدوم وما حققه من نجاحات أهمها تحقيق حلم عشرات الشباب من المبدعين.

وأكدت الشركة أن منتدى المتحدة للإبداع يشكل قوة دفع كبرى لحركة الإبداع المصرية بما يتوافق مع طموحات الجمهورية الجديدة ويتسع لأحلامها.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أشاد ببرنامج "الدوم" والذى عرض على شاشة قناة "ON" خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن هناك بعض البرامج التليفزيونية القادرة على إظهار مواهب وقدرات الشباب مثل برنامج "الدوم".