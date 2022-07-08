شكرا لقرائتكم خبر عن لبلبة فى جلسة تصوير جديدة بالبرتقالى فى الشارع احتفالا بعيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بإطلالة صيفية وألوان مشرقة، نشرت النجمة الكبيرة لبلبة مجموعة من صور لها، التي قامت بالتقاطها مؤخرا، بكاميرا المصورة نورا يوسف، وذلك وسط أحد الشوارع، حيث ارتدت فستانا من اللون البرتقالي، وهي المرة الأولى التي تقوم فيها لبلبة بتصوير مثل هذا النوع من السيشنات، حيث قامت بتصويره خارج الاستوديو، وقد أحبت الفكرة لأنها جعلتها تشعر بالانطلاق والحيوية والراحة، وساعدها ذلك أنها استعانت بعدد من أغانيها أثناء التصوير لدعمها بالطاقة.

وقالت الفنانة لبلبة فى تصريح لـ"الخليج 365": "قلت أعيد على الناس بجلسة تصوير مختلفة ومبهجة خاصة أن دى أول مرة أتصور فى الشارع".

وعلى الجانب الآخر ستعود لبلبة لتصوير باقي مشاهدها فيلمها الجديد "الجواهرجي" والذي تدور أحداث العمل في إطار كوميدي، والعمل من تأليف عمر طاهر، ويخرجه إسلام خيري، ويجمع "الجواهرجى" هنيدى ومنى زكى، حيث يعد هذا التعاون الأول للبلبة مع منى، وأيضا التعاون الثانى مع هنيدى بعد تقديمه ما فيلم "وش إجرام".