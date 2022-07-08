شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى: منتدى المتحدة سيفتح بابا شرعيا للمواهب ونحلم باكتشاف أم كلثوم وزويل تانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية عن سعادته ودعمه الكبير لفكرة منتدى المتحدة للإبداع، وقال في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "أنا معجب جدا بهذه الفكرة لأنها هتفتح باب شرعى ومنفذ محترم للمواهب الشابة وبالأخص في الأقاليم والمحافظات، ومن خلاله هنقدر نكتشف مواهب كتير جدا مش على مستوى الفن بس ولكن في كل المجالات".

وتابع أشرف زكى: "الحلم الكبير عند سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى هو أنه يكتشف في مصر أم كلثوم وأحمد زويل تانى، ودعم الرئيس السيسى للمواهب والشباب ليس أمرا جديدا فهو أب عظيم لشباب مصر، ودائما يهتم بكل بيت مصر في شتى المجالات".

وأضاف أشرف زكى: "لدينا الكثير من التعاون مع الشركة المتحدة وتقدم خدمات عظيمة جدا للفن، والمبادرة تجاوب على أسئلة كثيرة جدا فى ظل أن هناك أماكن مجهولة تستغل الشباب، ولكن المتحدة جعلت هناك قنوات شرعية لتنمية المواهب".

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية انعقاد منتدى "المتحدة" للإبداع قبل نهاية العام الجاري، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتكثيف اكتشاف المبدعين المصريين في مختلف المجالات وإتاحة الفرصة لهم.

وذكرت المتحدة للخدمات الإعلامية، أن الأعمال التجهيزية لمنتدى المتحدة للإبداع بدأت فور ختام الموسم الأول لبرنامج الدوم وما حققه من نجاحات أهمها تحقيق حلم عشرات الشباب من المبدعين.

وأكدت الشركة أن منتدى المتحدة للإبداع يشكل قوة دفع كبرى لحركة الإبداع المصرية بما يتوافق مع طموحات الجمهورية الجديدة ويتسع لأحلامها.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أشاد ببرنامج "الدوم" والذى عرض على شاشة قناة "ON" خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن هناك بعض البرامج التليفزيونية القادرة على إظهار مواهب وقدرات الشباب مثل برنامج "الدوم".