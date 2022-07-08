شكرا لقرائتكم خبر عن نهال عنبر: فكرة منتدى المتحدة للإبداع عظيمة وهذا ما تحتاجه مصر الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت الفنانة نهال عنبر عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية بفكرة منتدى المتحدة للإبداع، وقالت في تصريح خاص لـ ”الخليج 365”، ان الفكرة عظيمة جدا ومصر بها الكثير من المواهب في شتى المجالات التي تستحق اكتشافها، وهو ما تحتاجه مصر في الوقت الحالي.

وأضافت نهال عنبر: "منتدى المتحدة سيقدم مواهب كبيرة من الشباب لأنهم فعلا يحتاجون لمن يقف بجوارهم وإعطائهم الفرصة في كل المجالات سواء الفن بأنواعه أو كرة القدم أو الشعر أو غيرها، لان مصر بها مواهب تستحق أن يسلط الضوء عليها".

وعن إشادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ببرنامج "الدوم" لاكتشاف المواهب قالت نهال عنبر: "الرئيس عبد الفتاح السيسى دائما داعم للفن والفنانين وداعم للشباب دائما فى كل الأمور التي تخصهم، وإشادة الرئيس دليل نجاح لبرنامج "الدوم" الذي يحمل رسالة سامية، وهي اكتشاف مواهب مصر من كل المحافظات لنظر قدرتنا الحقيقية".

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي أشاد ببرنامج "الدوم" والذى عرض على شاشة قناة "ON" خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن هناك بعض البرامج التليفزيونية القادرة على إظهار مواهب وقدرات الشباب مثل برنامج "الدوم".

يذكر أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أعلنت انعقاد منتدى "المتحدة" للإبداع قبل نهاية العام الجاري، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتكثيف اكتشاف المبدعين المصريين في مختلف المجالات وإتاحة الفرصة لهم.

وذكرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن الأعمال التجهيزية لمنتدى المتحدة للإبداع بدأت فور ختام الموسم الأول لبرنامج الدوم وما حققه من نجاحات أهمها تحقيق حلم عشرات الشباب من المبدعين.

وأكدت الشركة أن منتدى المتحدة للإبداع يشكل قوة دفع كبرى لحركة الإبداع المصرية بما يتوافق مع طموحات الجمهورية الجديدة ويتسع لأحلامها.