شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد مسلسل Evil لـ موسم رابع يطرح العام المقبل 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت شبكة paramount بلس تجديد مسلسل Evil من خلال جزء جديد عبر موسم رابع، وذلك قبل طرح آخر حلقات الموسم الثالث من السلسلة في أغسطس المقبل، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale"، ومن المقرر بدء العمل على الموسم الجديد من السلسلة قبل نهاية العام الجارى 2022.

يعد مسلسل Evil بمثابة رحلة لتحليل لغز نفسي يفحص أصول الشر على طول الخط الفاصل بين العلم والدين، وتركز السلسلة على عالمة نفس متشككة تنضم إلى كاهن تحت التدريب مع مقاول أثناء التحقيق الذى يصل بهم لحد تفسير معجزات مفترض حصولها وألغاز غريبة، وبالتالي فإن مهمتهم هي تقييم ما إذا كان هناك تفسير منطقي أو ما إذا كان هناك شيء خارق للطبيعة.

ويدور مسلسل Evil حول موافقة كريستين بوتشارد، عالمة نفس في الطب الشرعي، على عرض عمل من ديفيد أكوستا، وهو صحفي سابق يبحث عن المغامرة، حيث إنه يدرس ليكون كاهنًا كاثوليكيًا وقد كلفته الكنيسة بتقييم الظواهر غيرالمفسرة. يعمل أكوستا أيضًا على تعيين بن شاكر، وهو رجل واقعي يتمتع بمهارات النجارة.

وبالتالي فأن أكوستا يستخدم هذه القدرات في الكشف عن مبررات عملية وراء "مسابقات"، وكريستين على يقين من أن العلم يمكن أن يقدم إجابات على كل حادث يصادفه الثلاثي، حتى يلتقون بـ ليلاند تاونسيند رجل شرير يهدد الخطر ويهدد كريستين وبناتها الأربع الصغيرات، وشرع كل من كريستين وديفيد وبن دون ردع في تقييم الأحداث التي لا يمكن تفسيرها لمعرفة ما إذا كان هناك تفسير منطقي أوما إذا كان هناك شيء خارق، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "Tv Series Finale".