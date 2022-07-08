شكرا لقرائتكم خبر عن فريد غنى "عليك صلاة الله وسلامه" قبل أسمهان بتكليف من طلعت حرب.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كان ولا يزال المصريون أكثر الشعوب التى أبدعت الشعر والأغانى والأعمال الفنية عن الحج والمناسك وذهاب وعودة الحجيج للتعبيرعن ارتباطهم وتعلقهم وشوقهم وفرحتهم بالحج وزيارة الأراضى المقدسة، ويرددون هذه الأغانى الجميلة فى وداع واستقبال الحجاج الذين أنعم الله عليه ويسر لهم أداء هذه الفريضة.

ويعيش فى وجدان الشعب المصرى العديد من الأغانى التى ارتبطت بهذه المناسبة والتى يحفظها ويرددها الملايين عبر الأجيال كلما حلت أيام الحج، ومن أشهر هذه الأغانى أغنية عليك صلاة الله وسلامه التى غنتها المطربة الكبيرة أسمهان، ولكن قد لا يعرف الكثيرون أن هذه الأغنية غناها فى نسختها الأصلية شقيقها الموسيقار الكبير فريد الأطرش.

ففى عام 1938 أسندت الإذاعة للفنان فريد الأطرش أغنية كتبها بديع خيرى بعنوان «محمل الحجاج» بناء على طلب طلعت باشا حرب رائد الاقتصاد، ليقوم فريد بتلحينها وغنائها وكانت كلماتها تقول:"عليك صلاة الله وسلامه شفاعة يا جد الحسنين دا محملك رجعت أيامه هنية واتهنت به العين"، وبالفعل لحنها فريد وغناها بصوته وظلت تذاع على مدى عام كامل ، لكن بعد مرور عام وتحديدا فى عام 1939 تم طلاق شقيقته أسمهان من زوجها الأمير حسن الأطرش، وعادت لمصر من جديد، لتستأنف حياتها الفنية، وانتشرت عنها بعض الشائعات عنها التى رددتها المجلات، فاقترح فريد الأطرش على شقيقته إعادة غناء أغنيته «محمل الحجاج»، وبالفعل سجلت أسمهان الأغنية بصوتها لتذاع عام 1939 وتشتهر باسم «عليك صلاة الله وسلامه»، وتحوز الأغنية بصوت أسمهان شهرة أكبر من الأغنية الأصلية بصوت فريد الأطرش، بل واختفت نسخة الأغنية بصوت فريد ولم تعد تذاع ، ولا يوجد منها سوى نسخة نادرة فى إذاعة بى بى سى العربية.