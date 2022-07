شكرا لقرائتكم خبر عن بيع أسطوانة بوب ديلان في مزاد علني بسعر يفوق التوقعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بيعت النسخة الوحيدة من اسطوانة المغني العالمي بوب ديلان "Blowin 'In The Wind" الذي سجلها المغني وكاتب الأغاني عام 2021 مقابل 1.77 مليون دولار في مزاد علني، وهو أعلى من السعر المتوقع.

قالت دار كريستيز التي أجرت عملية البيع في لندن إن الأسطونة مميزة بصوت Ionic Original الجديد ، وحسب ما نشر موقع وكالة رويترز تم تخزين الاسطوانة في خزانة خشبية، وتتميز بتوقيعات محفورة الإصدار هو أول تسجيل استوديو جديد للأغنية منذ ذلك الحين ديلان كتبته في عام 1962.



بوب ديلان

يصادف عام 2022 ذكرى ديلان الستين كفنان تسجيل و Blowin ‘In The Wind ، الذي كتب لألبومه الثاني The Freewheelin’ Bob Dylan، قال بيتر كلارنت ، كبير المتخصصين في كريستي في أمريكانا والكتب والمخطوطات: "نحن سعداء للغاية بالنتيجة الممتازة هذا المساء لقرص ‘Ionic Original’ لأول تسجيل استوديو جديد لـ Bob Dylan لـ ‘Blowin’ in the Wind ‘منذ عام 1962"، واضاف "إن العمل مع مثل هذا التقدم الرائد والمهم بشكل لا يصدق في تكنولوجيا التشغيل التناظري هو شرف عظيم..نحن متحمسون لأن هذه مجرد بداية لهذه الفرصة الجديدة الرائعة لفناني التسجيل للعمل مع T Bone و NeoFidelity لإعادة ضبط قيمة الموسيقى".