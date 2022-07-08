شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الليثي يدعو لحكيم من جبل عرفات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المطرب الشعبي حكيم عن فيديو لزميله المطرب محمود الليثي وهو يدعو له من جبل عرفات، وعلق حكيم علي الفيديو الذي نشره من خلال حسابه علي الانستجرام بـ"حبيبي يا أبو سيد حج مبرور وذنب مغفور وألف مبروك وإن شاء الله ترجع بألف سلامة.. وآلف شكر يا حوده انك فاكرني فى ساعة ذي دى وأنت فى أحسن واطهر مكان على وجه الكرة الأرضية.. تعيش يا محمود وترجع بألف سلامه".

في حين قال الليثي في الفيديو " بحق جاه النبي يارب وجبل عرفة اللي أنا واقف عليه يسترها عليك يا نجم النجوم يا أستاذ حكيم ويزيدك من نعيم الله يا نوبل..ويطعك ولا يحرمك يا أسطورة يا ابو قلب ابيض زى البافتا يا شبعان يا متربي "

وكان قد دعا المطرب محمود الليثى، لصديقه المطرب سعد الصغير فى الحرم النبوى، وكتب سعد الصغير عبر حسابه على إنستجرام قائلا:"أخويا وحبيبي وعشرة العمر أبو سيد.. ربنا يخليك ليا ياحبيبي ودايما في نجاح كدة يارب ومبسوط دائما في ضهر بعض أخويا بجد اللى بحبه من قلبى، وربنا عارف أنت عندى إيه ربنا يحميك يا حبيبي ويكرمك بإذن الله، واللهم تقبل منك يارب حبيبى يا أبو سيد تسلم ياغالى".