شكرا لقرائتكم خبر عن صابرين تتعاقد على فيلم "إصابة عمل" بمشاركة أمير المصرى وبيومى فؤاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقدت النجمة صابرين على فيلم كوميدى جديد بعنوان "إصابة عمل" بمشاركة أمير المصرى وبيومى فؤاد وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف محمد سمير مبروك واحمد عادل سلطان وشاركت في الكتابة سحر غريب وإخراج عصام نصار، والمقرر بدء تصويره خلال الأسابيع المقبلة.

وفى سياق آخر قاربت صابرين على الانتهاء من تصوير آخر مشاهدها في فيلم "الملحد" اذ يتبقى لها يوم واحد وتودع العمل نهائياً، والفيلم من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل، ويشارك في بطولته محمود حميدة وصابرين وحسين فهمي وتارا عماد وأحمد حاتم شيرين رضا، ونجلاء بدر ومصطفى درويش وأحمد السلكاوي، وتجسد خلال صابرين العمل شخصية زوجة محمود حميدة.

وتستكمل صابرين تصوير مشاهد مسلسلها الجديد أعمل إيه بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، اذ صورت يومين في أحداث دورها قبل بدء الاجازة، والعمل تأليف محمد الحناوى وإخراج أحمد عبد الحميد وإنتاج شركة سينرجى ويشارك في بطولته خالد الصاوى، سهير المرشدى، ندى بسيونى، دنيا المصرى، نور ايهاب محمد مهران، نهال عنبر صبرى عبد المنعم، مفيد عاشور، أيمن عزب، محمود الشرقاوى وعدد آخر من الفنانين، ومقرر عرضه قريباً

وكان آخر أعمال صابرين مسلسل "حلم" الذى تم عرضه قبل شهر رمضان الماضى، وهو تأليف محمد رجاء، وإخراج حسنى صالح، وشارك في بطولته أحمد عبد العزيز، محمد رياض، صلاح عبد الله، أنوشكا، رانيا فريد شوقى، كمال أبو رية، مى كساب، نهال عنبر، سميرة عبد العزيز، مدحت تيخة، عمر زهران، محمود الجابرى، شريف خير الله، ياسمين جمال، وعدد آخر من الفنانين الشباب.