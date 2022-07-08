شكرا لقرائتكم خبر عن السقا وكريم محمود عبد العزيز ومصطفى خاطر فى البحر.. والأخير يعلق: الناس الحلوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع بداية موسم الصيف والسفر إلى المدن الساحلية من أجل قضاء وقت ممتع بين البحر والشمس، كشف الفنان مصطفى خاطر، عن صورة داخل مركب وسط البحر، جمعته مع الفنانين أحمد السقا، وكريم محمود عبد العزيز، وسليمان عيد، وعدد من أصدقائهم، وعلق خاطر على الصورة التى نشرها عبر حسابه الشخصى على موقع "انستجرام"، "الناس الحلوة".



السقا وكريم محمود عبد العزيز ومصطفي خاطر وسليمان عيد ومجموعة من اصدقائهم

وعلى جانب آخر، يشار إلى أن كريم محمود عبد العزيز، أعلن - فى وقت سابق - عن الجزء الثانى من مسلسل الرعب الكوميدى "البيت بيتى"، حيث كتب من خلال صفحة الفيس بوك الخاص به "انتظروا الجزء الثانى من مسلسل البيت بيتى".

فى حين قال نجم مسرح مصر مصطفى خاطر فى تصريحات سابقة لـ"الخليج 365" إنه سعيد للغاية بنجاح مسلسله الجديد "البيت بيتى"، والذى عرض على إحدى المنصات، ولاقى رواجًا كبيرًا من الجمهور وردود فعل مميزة، مشيرًا إلى أنه يحمد الله على ذلك النجاح بمصاحبة صديقه النجم كريم محمود عبد العزيز، والذى قدم معه ثنائية مميزة فى المسلسل، الذى أخرجه خالد مرعى.

وأضاف خاطر، أن صناع المسلسل يدرسون تقديم جزء ثانٍ من العمل، وذلك بعد رغبة المتابعين للمسلسل فى متابعة الجزء الثانى، ومن المقرر الإعلان عن طرح الفكرة خلال الفترة المقبلة.