شكرا لقرائتكم خبر عن قصة جواب.. العندليب يراسل محمود السعدنى من أمريكا ليطمئن على ابنته هالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المخرج الشاب أكرم محمود البزاوى، ابن الفنان القدير محمود البزاوي، عن خطاب نادر أرسله العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، خلال رحلة علاجه في أمريكا، لجد أكرم الكاتب الكبير الراحل محمود السعدني، للاطمئنان على والدة أكرم وابنة السعدنى هالة، التى كانت مصابة في ذلك الوقت بمضاعفات شلل الأطفال، عارضا عليه علاجها في الولايات المتحدة.

ونشر أكرم، صورة من خطاب العندليب لجده السعدني، عبر حسابه على فيس بوك، قائلا: "جواب عبد الحليم حافظ لجدو اللي بيطمن فيه عن ماما، خطاب كان أرسله الفنان عبد الحليم حافظ صاحب الذوق الراقي والخلق الرفيع إلى صديقة الكاتب الكبير محمود السعدني يطمئن على ابنته الطفلة هالة، وكانت مصابة بمضاعفات شلل الأطفال، وكان العندليب يقضي رحلة علاج في الولايات المتحدة ويعرض عليه اصطحابها للعلاج في أمريكا".



خطاب العندليب لمحمود السعدني

وجاء نص رسالة العندليب، كالتالي: "واحشتني يا عم محمود.. ازيك وازي البنت هالة دلوقتي، أنا بكتبلك من أمريكا وأرجو أنك تقدر السنة الجايه نقدر نجيبها هنا، لأن هنا متقدمين جدا يا محمود في حالة هالة خصوصا.. وإلى لقاء قريب".

ولد محمود عثمان إبراهيم السعدنى، وهو الشقيق الأكبر للفنان صلاح السعدنى، فى 20 نوفمبر 1928، فى الجيزة، وعمل فى بدايات حياته الصحفية فى عدد من الجرائد والمجلات الصغيرة التى كانت تصدر فى شارع محمد على بالقاهرة.

وفى 4 مايو 2010 رحل الولد الشقى محمود السعدنى بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز 82 عاما.



