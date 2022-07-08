أدهم نابلسي يظهر بفيديو جديد.. تسجيل قرآني بمناسبة الحج

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان المعتزل أدهم نابلسي مقطع فيديو عبر حسابه في “إنستغرام” ظهر فيه وهو يتلو آية قرانية من سورة “آل عمران”.

وهذه ليست المرة الأولى التي ينشر فيها مقاطع فيديو وهو يقرأ القرآن، فقد سبق أن نشر فيديو وهو يتلو مختارات من سور القرآن منها: “الكهف” و “الشعراء” و”مريم” و”العنكبوت” و”الزّمر” و”البقرة”، ووحقق الفيديو الذي يتلو فيه آيات من سورة “الزّمر” حوالي مليوني مشاهدة.

ادهم كان حذف عن قناته على “يوتيوب” جميع أغنياته، ولم يترك سوى مقطعي فيديو فقط، الأول لأغنيته عن الأم والثاني إعلانه اعتزال الغناء.

ثم عاد وحذفهما ولم يبقَ سوى المقاطع التي يتلو فيها القرأن.