مفاجأة سارة لجمهور كارول سماحة.. عودة إلى الرومانسية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلقت النجمة اللبنانية كارول سماحة في الفترة الماضية مجموعة من الأغنيات الراقصة التي حملت طابعًا فرحًا، ومن بينها أغنيات “يا شباب يا بنات”، وBon Voyage و”فوضى”، و”اجازة”، ونجحت من خلال هذه الأغنيات في أن تكون رفيقة الجمهور في سهراتهم واحتفالاتهم الخاصة.

كارول التي كان لها الكثير من النجاحات خلال مسيرتها الفنية بهذا اللون الموسيقي الراقص والأمثلة على ذلك كثيرة، نذكر منها أغنيات: “اسمعني” و”سهرانين” و”انسى همومك” و”مجنونة” وغيرها، تخطط للعودة إلى الأغنيات الرومانسية التي أيضًا كان لها بصمة خاصة معها، إذ تنشغل بتسجيل عدّة أغنيات كلاسيكية باللهجتين اللبنانية والمصرية.

وكشفت كارول عن هذا الأمر من خلال تغريدة عبر حسابها بموقع “تويتر”، إذ قالت: “بما انو كتير من المحبين والفانز من جميع البلدان العربية عم بطالبوني بكثافة باللون الرومانسي ،وبما إنو رأيكم بهمني كتير وما بحب زعلكن”.

وتابعت: “بخبركم اني بصدد تحضير مجموعة أغاني رومانسية لبنانية ومصرية مع أسماء كبيرة بتعرفوها وأسماء لأول مرة بتعامل معها و رح تشكل مفاجأة، بحبكن كتير”.

وفي سياق متّصل، تستمر كارول سماحة بحصد النجاح في أغنيتها الجديدة باللهجة المصرية “اجازة”، إذ حققت الأغنية حوالي 4 ملايين مشاهدة بعد شهر واحد فقط من صدورها على موقع “يوتيوب”.

وأغنية “اجازة” هي من كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع ألكسندر ميسكيان، أما الكليب فحمل توقيع المخرجة بتول عرفة، وهو من إنتاج شركة “لايف ستايلز ستوديوز”.