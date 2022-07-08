شكرا لقرائتكم خبر عن هانى رمزى عن منتدى المتحدة: يُظهر دور الدولة فى دعم المواهب ومصر ولاّدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النجم هانى رمزى بمنتدى المتحدة، الذى أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لدعم المواهب الجديدة فى كافة المجالات، موضحا أن هذ المنتدى يُظهر دور الدولة فى دعم المواهب.

وأكد رمزى لـ"الخليج 365"، أن إشادة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ببرنامج "الدوم" ودوره فى اكتشاف المواهب أمر عظيم وله هدف نبيل، موضحا أن مصر طول عمرها ولادة، ولابد أن الأجيال تسلم أجيال، والعجلة تدور حتى نرى دايماً تجديد ومواهب عظيمة.

وأشار هانى رمزى لـ"الخليج 365" إلى أن مصر مليئة بالمواهب على كل المستويات، وفى كل مكان من مرسى مطروح حتى أسوان، ففى كل مكان هناك مواهب عظيمة جداً، موضحاً:"برنامج الدوم بالذات من البرامج اللى انا فرحت بيها جداً انها اتعملت فى مصر، وحضرت الافتتاح بتاعه، وقلت إن أنا سعيد بحاجة زى كدا لان لازم فعلا أجيال تطلع وتشيل الحكاية".

وتابع هانى رمزى:"فى رأيي أن الجمهورية الجديدة التى أطلقها السيد الرئيس، لابد أن تكون جديدة من كل حاجة فكرياً وثقافياً وفنياً وانتاجياً، وخاصة فى الفن والثقافة لازم المنتَج أو الفكر الجديد مع الجمهورية الجديدة، لازم دا يترجم فى الفن ويترجم فى حاجات كتيرة تليق باسم مصر بعد التطور اللى حصل فيها، ولذلك فاهتمام الدواج بالمواهب الجديدة تعد خطوة عظيمة".

واستكمل هانى رمزى تصريحاته وقال:"أنا طول عمرى بحب تقديم مواهب جديدك، هتلاقى فى كل أفلامى طلعت فيها وجوه جديدة، ببقى حريص فى كل فيلم او مسلسل وحتى المسرحية الاخيرة بتاعتى كان معايا فيها حوالى 12 وجه جديد، أنا بحب الحكاية جدا ان شاء الله تبقى خطوة كويسة وتفيد الناس والمجتمع ودا مهم جداً"

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أشاد ببرنامج "الدوم" والذى عرض على شاشة قناة "ON" خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن هناك بعض البرامج التليفزيونية القادرة على إظهار مواهب وقدرات الشباب مثل برنامج "الدوم".

وأضاف الرئيس السيسي خلال افتتاح عدد من مشروعات مصر الرقمية: "بشوف مثلا بنبقا أحيانا مقصرين في الإعلان مش الدعاية.. ولكن إزاى أسوق الكلام المهم للدولة، شوفت مثلا برنامج إسمه "الدوم".. لما البرنامج اشتغل إده فرصة كبيرة لمهارات شباب وشابات مصر في كل مناحى مصر.. أتاحنا لهم منصة.. والكلام ده أتاح شكل من اشكال التسويق للفكرة".