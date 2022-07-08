شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر عن منتدى المتحدة: يكتشف المواهب الجادة وهو ما نحتاجه حاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أمير الغناء العربي هاني شاكر، لـ الخليج 365، إن فكرة منتدى المتحدة للإبداع فكرة عظيمة واستمرار لاكتشاف المواهب في كافة المجالات، وهو ما تحتاجه مصر فى الفترة الحالية.

وأضاف هاني شاكر تعليقا على إشادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرنامج الدوم، إنه دليل نجاح للبرنامج الذي يحمل رسالة سامية، وهي اكتشاف مواهب مصر من كل المحافظات لنظر قدرتنا الحقيقية، ونؤكد على أن مصر بها مواهب تستحق أن يسلط عليها الضوء، خاصة في ظل ما نسمعه من أغنيات تعطي انطباعا لدى الوطن العربي بأن هذا هو الفن المصري في الوقت الذي تزخر بمصر بمواهبها وفنها الحقيقي.

واستكمل هاني شاكر أن مصر لديها كم كبير من المواهب التي تمثل قوتها الناعمة والساحة تحتاج لمزيد من المواهب الحقيقية التي تحارب الظلام وتحارب الدخلاء على مهنة الغناء والفن والفنانين.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أشاد ببرنامج "الدوم" والذى عرض على شاشة قناة "ON" خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن هناك بعض البرامج التليفزيونية القادرة على إظهار مواهب وقدرات الشباب مثل برنامج "الدوم".

وأضاف الرئيس السيسي خلال افتتاح عدد من مشروعات مصر الرقمية: "بشوف مثلا بنبقا أحيانا مقصرين في الإعلان مش الدعاية.. ولكن إزاى أسوق الكلام المهم للدولة، شوفت مثلا برنامج اسمه "الدوم".. لما البرنامج اشتغل إده فرصة كبيرة لمهارات شباب وشابات مصر في كل مناحى مصر.. أتاحنا لهم منصة.. والكلام ده أتاح شكل من اشكال التسويق للفكرة".