شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يحقق مليون ونصف المليون ومحمد إمام 700 ألف أول أيام طرح فيلميهما بالسينمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم "بحبك"، للنجم تامر حسنى أمس الخميس في أول أيام طرحه بالسينمات للجمهور إيرادات تقترب من المليون ونصف المليون، حيث بلغت مليونا و400 ألف و306 جنيهات، حسبما أرسلتها غرفة صناعة السينما، بينما حقق فيلم "عمهم"، للفنان محمد إمام إيرادات بلغت 702 ألف و9 33 جنيه.

يذكر أن فيلم "بحبك"، يشهد أولى تجارب تامر حسنى الإخراجية في السينما، وهو من تأليفه وبطولته، ويشارك في بطولته كل من هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتى وعمرو صحصاح وتميم عبده وسمر محمد متولى.

بينما يشارك في بطولة فيلم "عمهم"، بجانب محمد إمام كل من هدى المفتى وسيد رجب وباسم سمرة وأيتن عامر ومحمد سلام ورياض الخولى وأحمد خالد صالح ومحمد لطفي ومحمد ثروت والشحات مبروك وتأليف وسام صبري وإنتاج أحمد السبكى وإشراف عام كريم السبكى وإخراج حسين المنباوى.

محمد إمام