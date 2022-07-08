شكرا لقرائتكم خبر عن باهر النويهى ينجو بأعجوبة من حادث انقلاب سيارة "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان الشاب باهر النويهى عن تعرضه لحادث سير انقلبت خلاله سيارته، حيث نشر باهر صورة سيارته وهى مقلوبة على الطريق بحالة مزرية، وعلق على الصورة التى شاركها مع أصدقائه وجمهوره عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، "الحمد لله إنى أنا اللى منزلها مش الأخبار، والحمد لله أنا سليم.. عمر الشقى بقى".



انقلاب سيارة باهر النويهي فى حادث

وعلى جانب آخر، يشار إلى أن الفنان باهر النويهى، يشارك فى مسلسل "حلم حى" مجسدا شخصية "صبى دجال"، يهتم بالتكنولوجيا ويصطاد ضحاياه من خلال السوشيال ميديا.

وقال النويهى، في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365"، إن الشخصية جديدة عليه لم يقدمها من قبل وهى فى الأساس شخصية لم تقدم من قبل فى الدراما برغم انتشارها ووجودها فى الواقع، فالسوشيال ميديا صنع الكثير من المهن التى لم يكن لها وجود من قبل.



باهر النويهى يطمئن الجمهور وأصدقائه على صحته بعد الحادث

المسلسل يشارك فى بطولته نخبة من النجوم منهم: حمدى الوزير، ندى بسيونى، منة عرفة، أحمد والى، مصطفى منصور، محمود متولى، كريم عبد الخالق، لبنى عزت، أميرة الشريف، يوستينا إسحاق ويخرجه كامبا وسيعرض قريبا على إحدى المنصات.

الفنان باهر النويهى قدم من قبل الكثير من الأعمال منها مسلسل "الأب الروحى" بجزئيه الأول والثانى ومسلسلات : ( طاقة نور ، نصيبى وقسمتك الجزء الثالث ( حبيبتى من تخون )، كما شارك فى بطولة مسرحية "سينما مصر" مع المخرج خالد جلال، كما أنه ضمن فريق عمل مركز ”الخليج 365” للثقافة والفنون بالفرقة المسرحية.