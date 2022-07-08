شيرين عبد الوهاب تحذّر.. ممنوع تناول سيرتها الشخصية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: حذر حسام لطفي محامي النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب، في بيان صحافي له كل الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي من تناول سيرتها الشخصية أو نسب أي أحاديث لها.

وذكر بيان المستشار القانوني لشيرين، أنه يحذر من تناول السيرة الشخصية لموكلته المطربة الكبيرة أو نسبة أي أحاديث أو تصريحات لها وإتاحتها عبر أي وسيلة إعلامية أو مواقع التواصل الاجتماعي، تفاديًا للوقوع تحت طائلة المسئولية الجنائية؛ حيث يحمي القانون الشخصيات العامة من أي تجاوز من هذا القبيل، ويكفل تعويضات مدنية جابرة لأي أضرار تلحق بها في هذا الشأن.

من ناحية أخرى كانت شيرين قد كشفت حقيقة الخلاف مع سعد لمجرد وعاصي الحلاني، مؤكدةً أن ما يتم تداوله عار من الصحة ولا حقيقة له.

وقالت شيرين عبر خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها بـ”إنستغرام”، ردًا على سؤال أحد المتابعين: “أنتي وسعد لمجرد زعلانين من بعض، لترد عليه: خالص ليه؟ بالعكس أنا ببارك ليهم على الدويتو الجديد.. مبروك إليسا مبروك سعد”.

وأجابت شيرين على سؤال آخر بشأن الخلاف مع عاصي الحلاني، لترد: “عاصي ده أخويا الكبير وبيشلني في عينيه لما بنروح لبنان، وبنروح عنده كمان مزرعة الخيل، والحقيقة أنا معنديش خلاف مع أي زميله أو زميل كلهم حبايبي وزمايلي واتمنالهم يكونوا أحسن مني”.