محمد هنيدي يسخر من صورة ابنه.. “فينا كرش من بعض”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر النجم محمد هنيدي عبر حسابه الخاص على “فيسبوك” صورة كوميدية له وهو في سن الطفولة وبجوارها صورة أخرى لنجله أحمد في نفس السن وعلق عليها بأسلوبه الكوميدي قائلاً: “أنا واحمد ابني فينا كرش من بعض”.

يذكر أن النجم محمد هنيدي أعلن أنه سوف يشارك خلال الفترة القادمة بإحدى الحملات الإلكترونية لأحد أشهر الألعاب في العالم، حيث سيقوم بالمشاركة في أحد التحديات العالمية بين محبي الألعاب كضيف شرف عبر إحدى المنصات العالمية، وسيتحدى بعض المشاهير في مباريات الفيفا وتحديات ألعاب ببجي وغيرها التي حققت نجاحاً باهراً.

وانتهى الفنان محمد هنيدي، من تصوير فيلمه الجديد “الجواهرجي” والذي يجمعه بالنجمة منى زكي؛ حيث كان من المفترض أن يعرض في موسم عيد الاضحى إلا أن وفاة الفنان الكبير أحمد حلاوة اضطرت القائمين على الفيلم لإجراء بعض التعديلات على السيناريو، الأمر الذي أدى لتأخير التصوير، ومن المقرر أن يضع المخرج إسلام خيري اللمسات النهائية على الفيلم انتظارًا لعرضه في موسم الصيف لهذا العام.

ويجسد محمد هنيدي في الفيلم دور جواهرجي، بينما تجسد منى زكي دور زوجته، ويحدث بينهما العديد من المواقف في إطار كوميدي، ويقع هنيدي في مشاكل ومواقف محرجة بسبب منى زكي، ضمن أحداث العمل، حيث تدور أحداث العمل في إطار كوميدي، تأليف عمر طاهر، ويجمع الفيلم هنيدي ومنى زكي بعد ما يقرب من 23 سنة، منذ قدما معًا الفيلم الشهير “صعيدي في الجامعة الأمريكية”، ويشارك في البطولة لبلبة، آسر ياسين، أحمد السعدني، ريم مصطفى، أحمد حلاوة، عارفة عبدالرسول، وتارا عماد.