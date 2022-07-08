ميريام فارس تحلق عالميًا.. مشاهدات “قومي” تتخطى عدد سكان الأرض

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في سابقة هي الأولى من نوعها، حققت أغنية “قومي” لملكة المسرح ميريام فارس أكثر من 8.4 مليار مشاهدة حتى الآن على تطبيق “تيك توك” الشهير عالميًا.

وأعلنت شركة “تيك توك” عن الرقم القياسي الذي حققته أغنية “قومي” بنشرها فيديو عبر صفحتها الخاصة عن نسبة المشاهدة التي حصدتها الأغنية، رغم عدم إنضمام ميريام إلى التطبيق من خلال تدشين حساب لها.

فبعد التحدي الذي أطلقته ميريام فارس لأغنية “قومي” عبر صفحتها في موقع انستغرام بتاريخ ٢ مايو ٢٠٢٢، اجتاح هذا التحدي كل بلد ومدينة وشارع ومنزل في العالم أجمع.

هذا الرقم القياسي الذي حققته أغنية “قومي”، هو بمثابة حلم لكل فنان عربي وأجبني، وإنجاز جديد تضيفه ميريام إلى مسيرتها الفنية المليئة بالنجاحات التي عبرت حدود الشرق الأوسط إلى العالمية.

وتقرير “تيك توك” عن تحدي أغنية “قومي” ليس إلاّ الأوّل وستليه تقارير أخرى من “يوتيوب” و”انستغرام” وغيرها من منصات التواصل الاجتماعي، توثق النجاح الساحق الذي حققت ميريام فارس بهذه الأغنية حول العالم.

بتجــرد، هنيئًا لميريام فارس وللوسط الفني العربي هذا الانتشار الكبير لأغنية “قومي”، ونجاحها في كسر حاجز اللغة، ووصولها إلى العالمية.