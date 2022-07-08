شكرا لقرائتكم خبر عن عرض "الهدية" لأكاديمية الفنون على مسرح سيد درويش الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم فريق منتخب أكاديمية الفنون عرض مسرحية "الهدية" والتى تنتمي للون الغنائى، ومن إنتاج الأكاديمية، الخميس القادم الموافق 14 يوليو، حيث تقام على مسرح سيد درويش بالإسكندرية والتابع لدار الأوبرا المصرية.

العرض مأخوذ من مسرحية مدينة الثلج، بطولة حنان عادل ومحمد تامر، ومجموعة من فناني الأكاديمية، وتأليف محمود جمال ، إخراج علاء الوكيل ، كيروجراف أحمد خالد ، تأليف موسيقي حمدي سامح، ديكور وأزياء أمل حسام ، إضاءة وليد درويش ، ألحان محمد تامر وفتحي ناصر ، صياغة غنائية ناظم نور الدين.

وكان قد حصل عرض الهدية علي العديد من الجوائز في مسابقة إبداع 9 لشباب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة ، حيث حصل عرض "الهدية" على المركز الأول، وحصل محمد تامر على أفضل ممثل أول ، وحصلت حنان عادل على أفضل ممثله أولى عن نفس العرض، وحصل المخرج علاء الوكيل على أفضل مخرج بالمسابقة"، كما حصل على أفضل إضاءة وليد درويش .