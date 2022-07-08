شكرا لقرائتكم خبر عن راندا البحيرى تقدم "التوأم موانا" على مسرح الهوسابير.. ثانى أيام العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الفنانة راندا البحيري العرض المسرحي " التوأم موانا" على مسرح الهوسابير، بداية من ثاني أيام عيد الأضحي المبارك الموافق يوم الأحد 10 يوليو، ولمدة ثلاثة أيام، في تمام الساعة السابعة مساءً، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

عرض " توأم موانا " غنائي استعراضي يقدم في إطار تشويقي ومغامرات، العرض بطولة راندا البحيري ، تأليف وأشعار سامح عثمان ، فكرة أروي جودة ، فكرة وتصميم وتصوير الأفيش مصطفى شعراوي، ستايلست أميرة صابر ومن إخراج سامح بسيوني.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة راندا البحيري مسلسل كوفيد 25، عرض في شهر رمضان 2021، المسلسل من بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وإدوارد، راندا البحيري ، إيناس مكي ، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال، ومن إنتاج سينرجي .