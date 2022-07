شكرا لقرائتكم خبر عن توقفوا.. ابنة كيم كاردشيان تحاول منع المصورين من التقاط صور لها فى عرض أزياء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت ابنة كيم كاردشيان، البالغة من العمر تسعة أعوام، اهتمام مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى بعدما انتشرت صورها، وهى تحمل لافتة مكتوب عليها "STOP" أثناء تواجدها فى عرض أزياء جان بول جوتييه، بينما كانت تجلس فى الصف الأمامى بجوار والدتها، وذلك بعد التقاط صور لها عدة مرات.

ويقول تقرير نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وجدت الفتاة البالغة من العمر تسع سنوات، طريقة ذكية لإخبار العالم بأنها سئمت من الأشخاص اللذين يلتقطون صورًا لها، بدلاً من التركيز على العرض، وحسب التقرير، اعترفت نجمة الواقع البالغة من العمر 42 عامًا، بأنها لم تدرك ما فعلته ابنتها "نورث"، إلا بعد إثارة الضجة على منصات التواصل الاجتماعى.



كيم برفقة ابنتها في عروض الموضة

وعلى جانب آخر، كانت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكي، كيم كارداشيان، اتهمت - فى وقت سابق - بأنها ألحقت الضرر بفستان مارلين مونرو الشهير، عندما ارتدته فى حفل ميت جالا، الأمر الذى نفته تماماً، شركة "ريبلى" الإيطالية التى أصدرت بيان صحفى، تبرأ فيه كارداشيان من تسببها فى إتلاف فستان مونرو، المعروف باسم " فستان عيد ميلاد سعيد"، وذلك بعد أن ارتدته الفنانة الراحلة أثناء غنائها بعيد الراحل الرئيس الأمريكى الراحل جون كينيدى، وفقاً لما ذكره موقع "insider".

وقالت الشركة الإيطالية أن الفستان من تصميم جان لويس ومطرز بآلاف الكريستال و اشترته شركة "ريبلى" مقابل 4.81 مليون دولار فى عام 2016، وأن ما نشره حساب مجموعة Marilyn Monroe Collection، والذى يديره Scott Fortner، من صور للفستان فى متجر Ripley's Believe It or Not! هوليوود والذى بدى متضرراً، بعد ارتداء كارداشيان له، تعود لعام 2017، عندما أصدرت الشركة الإيطالية تقريرًا عن حالة الفستان بأنه يعانى من طبقات بالية وتجعيد فى الجزء الخلفى من الفستان، وإنه لم يكن فى حالة ممتازة فى ذلك الوقت.



ابنة كيم كاردشيان تحاول ايقاف المصورين



كيم كاردشيان وابنتها

وأضاف البيان، أن كارداشيان لم تتلف الفستان بأى شكل من الأشكال فى فترة قصيرة التى ارتدته فيه خلال حفل ميت جالا، وقالت أماندا جوينر، نائبة رئيس Ripley للنشر والترخيص، والتى أشرفت على ارتداء كارداشيان للفستان يوم الحفل أن مقطع فيديو الذى انتشر على تطبيق" تيكل توك"، والذى أظهر أن الفستان فقد عدد من البلورات، كان قبل أن ترتديه كارداشيان.

وكشف البيان زيف الإدعاءات بأن كارداشيان دفعت لشركة ريبلى لارتداء الفستان، قائلة إنها تبرعت بالنقود للجمعيات الخيرية نيابة عن ريبليز فى أورلاندو بفلوريدا، وأضافت ريبلى إنها ستستمر فى عرض الفستان فى موقعها بهوليوود خلال الخريف المقبل.