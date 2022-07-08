شكرا لقرائتكم خبر عن مات ديمون وبن أفليك فى كواليس عمل جديد.. "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشتهر النجمان مات ديمون، وبن أفليك، بتعاونهما المتكرر فى مشاريع مختلفة على مدار حياتهما المهنية، كما أنهما الآن على موعد للتعاون في عمل جديد، حيث شوهد النجمان وهما يتناولان الغداء معًا فى موقع تصوير فيلمها الذى لا يحمل عنوان حتى الآن، فى نورثريدج، بكاليفورنيا.

وحسبما ذكر موقع "ديلى ميل" البريطاني، ظهر الثنائى برفقة عدد من فريق العمل وهما يدخنان السجائر أثناء الاستراحة، وارتدى مات ديمون، قميصا أبيض وبنطلون أسود ضيق، واختار "أفليك"، قميصًا أخضر اللون وبنطالون ازرق.



بن افليك في كواليس فيلمه الجديد



بن افليك وديمون

والجدير بالذكر أنه تم الكشف لأول مرة عن تفاصيل الفيلم من خلال موقع هوليوود ريبورتر فى أبريل الماضى.

وعلى جانب آخر، يشار إلى أن الابن الصغير للنجم العالمى بن أفليك، أوقع والده فى ورطة بعدما حاول قيادة سيارته الـ "لامبورجينى" الرياضية متعددة الاستخدامات وصدم بها سيارة رياضية أخرى باهظة الثمن عندما عاد للخلف بطريق الخطأ.



بن افليك ومات ديمون



بن افليك يدخن السجائر في كواليس فيلمه الجديد

وحسب ما نشر موقع الديلى ميل، كان أفليك وخطيبته جينيفر لوبيز، فى وكالة لتأجير السيارات الفاخرة فى لوس أنجلوس عندما صدم صامويل جارنر أفليك البالغ من العمر 10 سنوات السيارة، حيث سمح أفليك لابنه من زوجته السابقة جينيفر جارنر بالجلوس فى مقعد السائق فى السيارة البراقة، والسيارة وهى لامبورجينى أوروس التى تستأجر بمبلغ ضخم يصل إلى 1475 دولارا فى اليوم وسعرها حوالى 250 ألف دولار، وهى السيارة التى قادها ابن النجم وتراجعت إلى الوراء واصطدمت بسيارة بى إم دبليو بيضاء.

ونزل صموئيل أفليك بعد ذلك من السيارة وفحص السيارتين، بحسب اللقطات المنشورة، قام بن أفليك أيضًا بفحص الأضرار وهدأ ابنه بعد الحادث، حيث تظهر الصورة أنه لف ذراعه حول الصبى فى عناق قوى.