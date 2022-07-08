شكرا لقرائتكم خبر عن "لسة فاكر" على مسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية .. ثاني أيام العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق عمل مسرحية "لسة فاكر" عروضها بداية من ثاني أيام عيد الأضحي المبارك، على مسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية، والعرض من إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية، بقيادة الفنان محمد مرسي، والتابعة للبيت الفني للمسرح، حيث يبدأ العرض في تمام الساعة الثامنة مساءً .

العرض المسرحى "لسه فاكر" ضمن العروض المسرحية التي أنتجت ضمن مبادرة "المؤلف مصري" التي أطلقها البيت الفني للمسرح بقيادة الفنان إسماعيل مختار، والتي تقيمها فرقة مسرح الإسكندرية وذلك لتنشيط الحركة المسرحية وتحفيز الشباب علي الإبداع.