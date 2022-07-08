شكرا لقرائتكم خبر عن "لسة فاكر" على مسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية .. ثاني أيام العيد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق عمل مسرحية "لسة فاكر" عروضها بداية من ثاني أيام عيد الأضحي المبارك، على مسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية، والعرض من إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية، بقيادة الفنان محمد مرسي، والتابعة للبيت الفني للمسرح، حيث يبدأ العرض في تمام الساعة الثامنة مساءً .
العرض المسرحى "لسه فاكر" ضمن العروض المسرحية التي أنتجت ضمن مبادرة "المؤلف مصري" التي أطلقها البيت الفني للمسرح بقيادة الفنان إسماعيل مختار، والتي تقيمها فرقة مسرح الإسكندرية وذلك لتنشيط الحركة المسرحية وتحفيز الشباب علي الإبداع.
"لسه فاكر" تدور أحداثه حول رجل يخرج من السجن بعد ذلك يقرر أن يسترجع ذكرياته وحكايته مع الفتيات في إطار إنساني، وما مر به من مرحلة الابتدائية حتي دخوله السجن، العرض إنساني رومانسي في إطار كوميدي ساخر، العرض تأليف محمد مرسي بطولة أحمد عسكر، بوسي الهواري، محمد فاروق، إسلام صلاح، شريف غانم، ديكور وليد جابر، موسيقي محمد شحاتة، إضاءة إبراهيم الفرن، مكياج أمل شتا، إخراج سامح الحضري.