فن ومشاهير

وفاة الممثل الأمريكي جيمس كان.. بطل “الأب الروحي”

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: توفي الممثل الأمريكي “جيمس كان” ، الذي قدم أداء رائعا من خلال تجسيد شخصية “سوني كورليوني” المتهور في فيلم ”الأب الروحي”، يوم الأربعاء عن 82عاما، وفقا لما أعلنته عائلته يوم الخميس.

وذكرت صحيفة “نيويورك ديلي نيوز” أن العائلة لم تكشف عن سبب وفاة الممثل المولود في برونكس، مطالبة عبر تويتر باحترام خصوصيتهم خلال هذه الفترة العصيبة.

وظهر “كان” في أكثر من 100 دور سينمائي وتلفزيوني ومسرحي خلال مسيرته المهنية التي امتدت لأكثر من ستة عقود. واشتهر بتجسيد شخصية ” سوني”رجل العصابة غير المتسامح وسريع الغضب في فيلم ” الأب الروحي” من إنتاج عام 1972، والذي بسببه حظي بترشيحات لجوائز أوسكار وغولدن جلوب لأفضل ممثل مساعد.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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