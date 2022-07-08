شكرا لقرائتكم خبر عن ابن محمد هنيدى يحقق حلم والده بـ"فورمة" من غير بدلة عضلات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر النجم محمد هنيدى صورة ابنه وهو فى صالة الألعاب الرياضية، بجسم رياضى مثالى وذى عضلات قوية، كما نشر بجانب صورة ابنه، صورته وهو يرتدى بدلة العضلات فى مشهد من فيلمه الشهير "فول الصين العظيم"، وعلق هنيدى على الصورتين بعد نشرهما عبر حسابه الشخصى على موقع "انستجرام"، "لما تكسل طول حياتك تروح الجيم وابنك يحقق لك أحلامك ومن غير بدلة عضلات".

جاء هذا بعدما سبق وشارك النجم محمد هنيدي، متابعيه وجمهوره بصورة له من الطفولة عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، وبجوارها صورة لابنه فى نفس المرحلة العمرية والتى ظهرا فيها وهما على ضفاف أحد الشواطئ مرتديين المايوه.



مقارنة بين بدلة هنيدى وعضلات ابنه

وكتب هنيدى، ساخراً، "انا واحمد ابني، فينا كرش من بعض"، وسرعان ما استقبل البوست تفاعلا كبيرا من قبل متابعيه وجمهوره ليسارع ويضيف صورة جديدة لابنه فى الفترة الحالية داخل صالات الجيم وكتب "احمد بعد ما خان عهد كرش العيلة وقالى لن أعيش بكرش ابى وعمل فورمه وبقى فرفور".

كما أضاف هنيدى فى التعليقات، "أحمد لاعب كورة محترف ودلوقتى نفسى يبقى لاعب كورة مشهور ويبقى خليفة هارى ماجواير"، فى إشارة ساخرة للاعب نادى مانشستر يونايتد الإنجليزى الذى يسخر منه الكثيرون بسبب أخطائه الدفاعية القاتلة.



تعليق هنيدى على صورة ابنه

من جانب آخر، أكد الفنان الكوميدى الكبير – في وقت سابق - أن الحج مدرسة كبيرة، متمنيا حجا مبرورا وسعيا مشكورا لكل الحجاج، ونشر عبر تويتر تعليقا على فيديو نشرته وزارة الحج والعمرة فى السعودية، قائلا: "الحج مدرسة عظيمة، فخليك أستاذ فيها، لأن الحج يبدأ منك، حج مبرور وسعى مشكور".