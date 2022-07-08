أحمد عز.. أشكر الله أن والديَّ توفيا ولم يشهدا المجازر الصحافية في حقي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يشارك الفنان أحمد عز في بطولة فيلم “كيرة والجن”، الذي يجمعه بالنجمين كريم عبدالعزيز وهند صبري، والمؤلف أحمد مراد، والمخرج مروان حامد.

تحدث أحمد عز، في تصريحات صحفية، عن رأيه في المشاركة في عمل سينمائي ضخم، كما وجه رسالة عتاب إلى وسائل الإعلام التي هاجمته طوال السنوات الماضية.

في البداية، عبر أحمد عز عن سعادته بالتعاون مع كريم عبدالعزيز وهند صبري، وباقي أبطال فيلم “كيرة والجن”، إلى جانب المخرج مروان حامد، الذي تمنى تكرار تجربة العمل معه.

وأكد عز أنه قرأ رواية “1919”، قبل تحويلها إلى فيلم “كيرة والجن”، موضحاً: “كنت أتخيل الشخصيات أمامي تتحرك وتتحدث، بسبب أسلوب أحمد مراد في كتابة الأحداث بشكل يشرح الحالة النفسية في كل موقف”.

وعن رأيه في تحويل الروايات لأعمال فنية، أكد عز أنه لا توجد معادلة مضمونة، لتحويل الروايات إلى أعمال سينمائية سوى اجتهاد الممثلين لخروج الفيلم بشكل مبهر.

وتمنى عز النجاح للفيلم، وأن يكون ضمن أعماله الرائدة، قائلاً: “أتمنى أن يكون فيلم (كيرة والجن) استمراراً لنجاحاتي السابقة، وأن يكون ضمن الأعمال التي تعيش في ذاكرة الجمهور، وما يهمني كممثل هو أن تستمر ريادة الأفلام المصرية، كما أتمنى من الجمهور الحفاظ على الفنانين المبدعين، ودعمهم لأنهم جزء من قوة مصر”.

وعن تكرار اشتراكه بأعمال وطنية سينمائية أو تلفزيونية، قال عز: “الجميع يحبون الأعمال الوطنية، خاصة حين تكون مصنوعة بإتقان، ولا يوجد أي ممثل يرفض تلك الفرصة”.

وتابع عز عن فيلم “كيرة والجن”، موضحاً أنه بجانب طرح الجزء التاريخي الحقيقي للأحداث من خلاله، إلا أنه يقدم تسلية بصرية وتشويقاً.

وعلق عز على المقارنة التي عقدت بينه في شخصية “الجن”، وبين الراحل رشدي أباظة في فيلم “الرجل الثاني”، قائلاً: “أتشرف بالمقارنة بين شخصية عبدالقادر الجن التي قدمتها، وشخصية عصمت كاظم التي جسدها رشدي أباظة في فيلم (الرجل الثاني)، لأنه نجم كبير لن يتكرر، لكن أرى عدم وجود تشابه بين الشخصيتين”.

وعن تعاونه مع الفنان كريم عبدالعزيز في العمل، ورأيه في الغيرة الفنية بين النجوم، أوضح أحمد عز: “نفتقد فكرة وجود العمل الجماعي، وأرى أن وجود كريم عبدالعزيز وهند صبري وسيد رجب في فيلم (كيرة والجن) أمر إيجابي للغاية، بالتأكيد أشعر بالغيرة الفنية، لكن ليس على حساب زملائي”.

واستطرد أحمد عز: “أهتم بمساحة الدور لكن الأهم هو أن يكون الدور جيداً، ولا أنشغل بالمقارنات بين أدائي وأداء كريم عبدالعزيز في الفيلم، فما يهمني هو أنني اجتهدت بنسبة 100%، أثناء تصوير العمل”.

وعن وجود تشابه بين أحمد عز وشخصيته في الفيلم، أوضح قائلاً: “أحرص على لعب أدوار لا تتشابه مع شخصيتي الحقيقية، لكن تجمعني بعبدالقادر الجن صفة العناد، أنا عنيد للغاية في ما يتعلق بالحق، حتى لو عارضني الجميع، قد اعتزل وأجلس في منزلي لو كان ذلك سبيل في عدم تنازلي عن حقي”.

كما كشف أحمد عز سبب بعده عن الإعلام والصحافة، موضحاً: “أنا مقل في الحوارات الصحافية، تركيزي الوحيد في الفن الذي أقدمه، وأعرف أن الجميع لن يتفقوا على شخص واحد، وكل ما أرغب فيه هو ترك أعمال جيدة يتذكرني بها الجمهور لسنوات طويلة، مثلما نتذكر نجوم سينما أفلام الأبيض والأسود”.

وأضاف عز: “أطلب من وسائل الإعلام عدم انتقاد الفنانين بناءً على الحب والكراهية، وأعاني منذ عام 2013 بسبب ما تكتبه عني بعض وسائل الإعلام، حتى إنني حمدت الله أن أبويَّ فارقا الحياة قبل أن يقرؤوا ما أتعرض له من مجازر صحافية”.

وتابع: “بالرغم من حملات الانتقاد التي تعرضت لها، لم أتقدم بأي شكوى ضد أي مؤسسة صحافية، والتزمت الصمت ولم أرد على كل ما كتب عني حتى الآن، لأن الصحافة هي من صنعت نجوميتي، لذلك لم أتخذ موقفاً سلبياً ضدها، وكل ما قد أفعله هو الامتناع عن تسجيل مقابلة مع صحافي هاجمني بالباطل”.

وأنهى أحمد عز حديثه بطلب من المؤسسات الإعلامية، هو: “لا أرغب في شيء لنفسي، كل ما أطلبه من الصحافيين هو الحفاظ على ثروتنا الفنية، لا نمتلك أدباء مثل نجيب محفوظ لأننا أصبحنا نهدم أي شخص بالانتقادات المستمرة، ويجب على وسائل الإعلام مساعدة استمرار ريادة مصر للمجالات الأدبية والفنية والثقافية”.