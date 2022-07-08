شكرا لقرائتكم خبر عن هدى المفتى تبدأ تصوير دورها فى مسلسل "مهب الريح" وتجسد دور محامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الفنانة هدى المفتى تصوير مشاهدها في مسلسل "مهب الريح" المكون من 45 حلقة، والمأخوذ عن المسلسل الأمريكى The Good Wife، حيث صورت عدد من المشاهد قبل حصولها على إجازة عيد الأضحى المبارك، وتجسد هدى خلال الأحداث دور محامية في أحد مكاتب المحاماة الكبرى.

مسلسل "مهب الريح" مكون من 45 حلقة ومقررعرضه في شهر سبتمبر المقبل، وهو بطولة هند صبرى، ماجد المصرى، جومانا مراد، إياد نصار، نهى عابدين، هدى المفتى، على الطيب، مؤمن نور عدد آخر من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف خلال الحلقات، والعمل إخراج أحمد خالد موسى.

وفى سياق آخر تعيش الفنانة هدى المفتي حالة من النشاط الفني وخاصة على المستوى السينمائي، حيث تشارك في بطولة 3 أفلام جديدة تعرض خلال موسم عيد الأضحى، أولها كيرة والجن" مع كريم عبد العزيز وأحمد عز وهند صبرى وإخراج مروان حامد، الذى انطلق في دور العرض يوم الخميس الماضى 30 يونيو.

ثانى الأفلام "بحبك" للنجم تامر حسنى، والذى طرح في دور العرض اليوم الخميس، ومن تأليف وإخراج تامر حسنى ويشارك في بطولته هنا الزاهد، حمدى الميرغنى، مدحت تيخة، عمرو صحصاح، شهد الشاطر، عالية راشد، كما تشارك هدى المفتى في بطولة فيلم "عمهم" مع النجم محمد إمام، الذى طرح اليوم الخميس أيضاً، والعمل تأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج أحمد السبكى، ويشارك في بطولته أيتن عامر، سيد رجب، باسم سمرة، محمد لطفي، ومحمود حافظ.

وتستعد هدى المفتى لاستئناف تصوير فيلم جديد أيضاً بعنوان "حظك اليوم" حيث تشارك فى بطولته إلى جانب كريم قاسم، نجلاء بدر، طه دسوقى، أوتاكا، ومراد مكرم، وعدد آخر من ضيوف الشرف ومن تأليف وإخراج أحمد بيلى في أولى تجارب بيلى الروائية الطويلة بعد عدة أفلام روائية قصيرة شاركت فى مهرجانات كبرى، وحصدت على جوائز عديدة.