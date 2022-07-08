شكرا لقرائتكم خبر عن كريم محمود عبد العزيز وبيتر ميمى فى فيلم جديد فى ثالث تعاون بينهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعاون الفنان كريم محمود عبد العزيز مع المخرج بيتر ميمى فى فيلم سينمائى جديد لم يتم الكشف عن تفاصيله حتى الآن، وذلك بعد نجاح تجربتيهما "من أجل زيكو" والذى شاركتهما فيه النجمة منة شلبى، بالإضافة إلى فيلم موسى الذى عرض العام الماضى.

ويشارك كريم محمود عبد العزيز، فى أحداث فيلم "كيرة والجن" الذى يعرض حاليًا فى دور العرض المصرية، ، من بطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز، من إخراج مروان حامد. بالأداء الصوتى ، حيث إن الفيلم يتضمن مشاهد عديدة تعرض بالأداء الصوتى، بالإضافة إلى مشاركة كريم فى الفيلم بظهور مميز وخاص فى نهاية أحداث الفيلم، حيث يجسد نجل كريم عبد العزيز بعد وفاته.

فيلم "من أجل زيكو" بطولة منة شلبى، كريم محمود عبد العزيز، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، وضيوف الشرف شيكو وإسعاد يونس، وتأليف مصطفى حمدى وإخراج بيتر ميمى، وتدور أحداثه حول زيكو الطفل الوحيد لعائلة مجنونة ومضحكة، تتحول حياتهم رأسًا على عقب عندما يربح زيكو فرصة المشاركة فى مسابقة أذكى طفل فى مصر، يدفعهم هذا الأمل إلى الانطلاق فى مشوار ملىء بالمغامرات الكوميدية والمفاجآت الخطيرة.

"من أجل زيكو" جمع كريم محمود عبد العزيز والمخرج بيتر ميمى للمرة الثانية بعدما قدما فيلم "موسى" العام الماضى، وشارك في بطولته إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامى، محمد جمعة، صلاح عبد الله وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أمير كرارة، أحمد العوضى وظافر العابدين وأحمد حاتم وسمر مرسى وآخرين.