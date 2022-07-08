شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر ميلان يصطدم بأزمة تعرقل إتمام صفقته الجديدة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواصل فريق إنتر ميلان الإيطالي استعداداته للموسم المقبل وابرام العديد من الصفقات خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية من أجل حصد لقب الكالتشيو من جديد بعد انجاز موسم 2020-2021.

وكشفت بعض التقارير الصحفية عن اقتراب باولو ديبالا نجم فريق يوفنتوس السابق من أن يكون لاعبا جديدا في صفوف النيراتزوري خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ووفقا لصحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية المهتمة بالانتقالات الصيفية الإيطالية، فقد أصبح ديبالا قريبا من إنتر ميلان خلال الفترة القادمة إلا أن هناك بعض العوائق التي قد تمنع انتقال اللاعب للكالتشيو.

أزمة تواجه إنتر ميلان لضم ديبالا

ديبالا

وكشفت الصحيفة بأن العوائق تكمن في بعض الخلافات المالية بين اللاعب وإدارة يوفنتوس وأيضا بسبب ازدحام قائمة إنتر ميلان قبل الموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة أن الأزمة المالية بين الطرفين تم حلها والاتفاق عليها بشك كبيرة بعض الاتصالات التي حدثت بين اللاعب وإدارة الإنتر وتم الاتفاق بشكل شبه نهائي على العرض المقدم من قبل إدارة النيراتزوري.

وأكملت بأن وكيل أعمال اللاعب وافق بالفعل على اقتراح إدارة الإنتر والذي ينص على حصول اللاعب على 5 مليون يورو كراتب ثابت بالإضافة إلى وجود مليون يورو آخر كمتغير وفقا لعدد المباريات التي سيشارك بها اللاعب اثناء فترة تواجده داخل إنتر ميلان.

أما عن الأزمة الثانية فأكدت الصحيفة أنها لم تحل حتى الآن وهي تعد العائق الوحيد المتبقي لإتمام الصفقة وهو توفير مساحة بقائمة الفريق وبيع بعض اللاعبين من أجل تسجيل اللاعب بالقائمة الجديدة للموسم المقبل.

وكان قد انتقل ديبالا لصفوف يوفنتوس الإيطالي مطلع موسم 2015-2016 في صفقة كبيرة بلغت قيمتها 41 مليون يورو لينجح في التوهج وتسليط الضوء عليه من قبل الأندية الأخرى.

وشارك ديبالا خلال فترة تواجده مع يوفنتوس في 293 مباراة سجل خلالهم 115 هدفا وصنع 48 آخرين. قبل أن ينتهي عقد اللاعب رسميا مع الفريق الإيطالي.

أرقام يوفنتوس الموسم الماضي



وكان قد فشل فريق يوفنتوس الإيطالي العام الماضي في تحقيق لقب الكالتشيو الإيطالي بعدما احتل في النهاية المركز الرابع برصيد 70 نقطة وبفارق 16 نقطة عن ميلان البطل.

وكان آخر بطولة دوري حققها فريق يوفنتوس عام 2019-2020 عندما نجح في حصد لقبه رقم 36 في تاريخ الدوري الإيطالي.