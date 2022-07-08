شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس ينجح في التعاقد مع الجوهرة الأرجنتينية من باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يسعى فريق يوفنتوس الإيطالي لإبرام العديد من الصفقات القوية في الانتقالات الصيفية الحالية من أجل استعادة قوة الفريق من جديد والمنافسة على الدوري الإيطالي عقب خسارته العام الماضي لحساب ميلان.

ونجح فريق يوفنتوس الإيطالي بالفعل في الحصول على خدمات النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا في صفقة نارية للفريق الإيطالي قبل بداية الموسم القادم.

دي ماريا ينتقل إلى يوفنتوس

ونشرت الصفحة الرسمية لفريق يوفنتوس عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحظة وصول طائرة النجم الأرجنتيني إلى مطار تورينو بالإضافة إلى صور للاعب لتقديمه إلى الجماهير والاعلان عن الصفقة.

ومن المنتظر أن يخضع دي ماريا إلى الكشف الطبي اليوم الجمعة قبل أن يتم الاعلان عن انضمامه بشكل رسمي مساء اليوم استعدادا للمباريات التأهلية والاستعدادية للموسم الكروي الجديد.

وجاء الاتفاق بين يوفنتوس الإيطالي والنجم الأرجنتيني على التوقيع لمدة عام واحد فقط ليحصل اللاعب خلاله على 7 مليون يورو كراتب سنوي في هذا الموسم.

مسيرة دي ماريا

دي ماريا

وكان لدي ماريا صولات وجولات في الملاعب الأوروبية حيث بدأ اللاعب احترافه الخارجي عام 2007 عندما انتقل لفريق بنفيكا البرتغالي ليتوهج ويقدم اداء رائع وقتها.

وخاض دي ماريا مع بنفيكا 119 مباراة نجح خلالهم في احراز 15 هدفا وصناعة 28 اخرين.

جذب النجم الأرجنتيني انتباه العملاق الإسباني ريال مدريد، ليتم التعاقد معه في موسم 2010-2011 في فقة بلغت 33 مليون يورو وقتها.

شارك دي ماريا مع ريال مدريد في 190 مباراة نجح في تسجيل 36 هدفا وصناعة 84 آخرين.

بعد ذلك انتقل دي ماريا في صفقة نارية إلى مانشستر يونايتد بقيمة 75 مليون يورو موسم 2014-2015 إلا أنه لم يبق في إنجلترا لوقت طويل ليرحل بعدها لباريس سان جيرمان.

واستقر النجم الأرجنتيني في الدوري الفرنسي من 2015 وحتى اليوم وخاض وقتها مع باريس سان جيرمان 295 مباراة سجل خلالهم 93 هدفا وصناعة 119.

أرقام يوفنتوس الموسم الماضي

وكان قد فشل فريق يوفنتوس الإيطالي العام الماضي في تحقيق لقب الكالتشيو الإيطالي بعدما احتل في النهاية المركز الرابع برصيد 70 نقطة وبفارق 16 نقطة عن ميلان البطل.

وكان آخر بطولة دوري حققها فريق يوفنتوس عام 2019-2020 عندما نجح في حصد لقبه رقم 36 في تاريخ الدوري الإيطالي.