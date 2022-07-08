هيفاء وهبي تتصدّر بخبر سار.. كليب “تيجي” يُعرض اليوم!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: مع إقتراب موعد إصدار جديدها، طرحت الديفا هيفاء وهبي الفيديو الترويجي الخاص بفيديو كليب أغنية “تيجي”، وذلك عبر حساباتها الرسميّة على مواقع التواصل الإجتماعي.

“كونوا أول من يعلم”، بهذه العبارة شوّقت النجمة هيفاء وهبي جمهورها لفيديو كليب أغنية “تيجي” المُنتظر، وحدّدت موعد إطلاق العمل الجديد وهو يوم الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت بيروت.

وفور صدور البرومو الرسمي لفيديو كليب “تيجي” تصدّر اسم “هيفاء وهبي” محركات البحث، كما احتلّ هاشتاغ اسم الأغنية “#تيجي” قائمة العبارات الأكثر تداولًا في مصر ولبنان والسعودية والإمارات والمغرب وغيرها من البلدان العربية.

جدر الإشارة إلى أن أغنية “تيجي” للفنانة هيفاء وهبي من كلمات أحمد عبد النبي وألحان غريب وتوزيع محمد عمار، أمّا الفيديو كليب الّذي تمّ تصويره في لبنان على مدى يومين فهو تحت إدارة المخرج سليم الترك.