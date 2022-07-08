شكرا لقرائتكم خبر عن "يا رايحين للنبى الغالى"و"إلى عرفات".. تعرف على أشهر أغانى الحج قديما وحديثا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل اليوم الجمعة الأمة العربية والإسلامية بوقفة عرفات، وكثيرا ما عبر الفن عن هذا اليوم العظيم، وقد طرحت احتفالا به العديد من الأغانى منذ زمن طويل، ويرصد ”الخليج 365” هذه الأغانى وأصحابها.

ومن أشهر الأغانى التى طرحت فى هذه المناسبة أغنية "يا رايحين للنبى الغالى"، التى قدمتها الفنانة الراحلة ليلى مراد عام 1953، والأغنية جاءت ضمن فيلم "بنت الأكابر"، بطولة ليلى مراد وأنور وجدى، وهي من ألحان الموسيقار رياض السنباطى، ومن كلمات أبو السعود الإبيارى.

وتقول كلمات الأغنية

يا رايحين للنبي الغالي .. هنيالكم وعقبالي

الله .. الله .. الله . الله

يا ريتني كنت وياكم .. واروح للهدي وازوره

وابوس من شوقي شباكه .. وقلبي يتملي بنوره

واحج واطوف سبع مرات .. واللبي واشوف منى وعرفات

واقول ربي كتبهالي .. يا رايحين للنبي الغالي

وهناك أغنية "إلى عرفات"، التي قدمتها أم كلثوم عام 1951، تاليف أمير الشعراء أحمد شوقى، والتى كان قد كتبها عام 1910 بمناسبة ذهاب الملك أحمد فؤاد إلى مكة لأداء مناسك الحج،

وتقول كلماتها

إلى عرفات الله يا خير زائر عليك سلام الله فى عرفات.. ويم تولى وجهة البيت ناضراً وسيم جمال البشر والقسمات

كلمات إلى عرفات الله

إلى عرفات الله يا خير زائر .. عليك سلام الله في عرفات

ويوم تولي وجهة البيت ناضرا .. وسيم مجال البشر والقسمات

على كل أفق في الحجاز ملائكة .. تزف تحايا الله والبركات

لدى الباب جبريل الأمين براحه .. رسائل رحمانية النفحات

وفي الكعبة الغراء ركن مرحب .. بكعبة قصاد وركن عفات

وزمزم تجري بين عينيك أعينا .. من الكوثر المعسول منفجرات

لك الدين يارب الحجيج جمعتهم .. لبيت طهور الساح والشرفات

أرى الناس أفواجا ومن كل بقعة .. إليك انتهوا من غربة وشتات

تساووا فلا الأنساب فيها .. تفاوت لديك ولا الأقدار مختلفات

ويا رب هل تغني عن العبد حجة .. وفي العمر ما فيه من الهفوات

وتشهد ما آذيت نفسا ولم أضر .. ولم أبغ في جهلي ولا خطراتي

كما غنت أم كلثوم أغنية أخرى للحج، وهى أغنية "القلب يعشق"، من كلمات محمود بيرم التونسى، وألحان رياض السنباطى، وأشهر مقاطعها "دعانى لبيته لحد باب بيته لما تجلالى بالدمع ناجيته، جينا على روضه هلا من الجنة، فيها الأحبة تنول كل اللى تتمنى، فيها طرب وسرور وفيها نور على نور، وكاس محبة يدور واللى شرب غنى، وملائكة الرحمان كانت لنا ندمان، بالصفح والغفران جاية تبشرنا، يا ريت حبايبنا ينولوا ما نلنا، يا رب توعدهم يا رب واقبلنا".

كما قدم الراحل محمد فوزى ألحان لهذه المناسبة دون أن يغنيها مثل "كلمات أبى نواس حين قربت إليه الوفاة

الّهَنَا مَا أعدَلَك مَلِيكَ كُلِ مَن مَلَك

لَبَيكَ قَد لَبَيتُ لَك لَبَيك لَا شَرِيكَ لَكَ

وَالَليلِ لَمَا أَن حلَك والسَابِحَاَت فيِ الفَلَك

عَلَى مَجَارِىِ المَنسَلَك مَا خَابَ عَبدٌ أَمَّلَك

أَنتَ لَه حَيثُ سَلَك لَولَاكَ يَا رَبِ هَلَك

كُلِ نَبِى وَمَلَك يَا مُخطِئاً مَاأعقَلَك

عَجِل وَبَارِز أَجَلَك وَاختِم بِخَيرٍ عَمَلَك

لَبَيكَ إن الحَمدَ لَك وَالعِز لَا شَرِيكَ لَك

وفى العصر الحديث قدم اللبناني وائل جسار أغنية "حج حجيج"، والتى يبدأ مطلعًا بـ"حج حجيج بيت الله والكعبة ورسول الله، على زمزم إن شاء الله، ابنى ينام يا سلام يا حمام، سيدنا محمد يجبر خاطره فى الأحلام".

كما لا يغفل الجميع أغانى يتغنى بها المقربون للحجاج منذ قديم الزمن، وهى أغانى فلكلورية مثل رايحة فين ياحاجة