شكرا لقرائتكم خبر عن رغم الحرب.. فيلم Elvis يحقق إيرادات 29 ألف دولار في أوكرانيا بأول أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، إلا أن فيلم Elvis ، حقق إيرادات وصلت إلى 29 ألف دولار في أول أسبوع عرض للفيلم على 118 شاشة عرض، فيما وصلت إيرادات فيلم السيرة الذاتية Elvis إلى 121 مليونا و 410 ألف دولار حول العالم.

فيلم Elvis إخراج الأسترالي باز لورمان ويلعب أوستن بتلر شخصية المغني والفنان الشهير إلفيس بريسلي، فيما يقدم الممثل توم هانكس دور باركر الرجل الذي اكتشف أشهر مغني عالمي، وأخذ نصف أرباح نجاحاته.

يلعب أوستن بتلر شخصية المغني والفنان الشهير إلفيس بريسلي، فيما يقدم الممثل توم هانكس دور باركر الرجل الذي اكتشف أشهر مغني عالمي، وأخذ نصف أرباح نجاحاته.

يلعب هاريسون جونيور، دور موسيقى البلوز الأسطوري بي بي كينغ الملقب ملك البلوز، كان قد ظهر هاريسون في The Photography و The High Note و Trial of the Chicago 7، مؤخرًا.

الفيلم الذي كتبه لورمان وكريج بيرس، يتعمق في العلاقة الديناميكية المعقدة بين بريسلي وباركر الغامض الذي امتد لأكثر من 20 عامًا، من صعود بريسلي إلى الشهرة إلى نجوميته غير المسبوقة، على خلفية المشهد الثقافي المتطور، وكان مركز هذه الرحلة هو أحد الأشخاص الأكثر أهمية وتأثيراً في حياة إلفيس، بريسيلا بريسلي.