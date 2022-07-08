طارق العريان بصورة جديدة مع نيكول سعفان بمناسبة العيد

كتب امير فتحي في الجمعة 8 يوليو 2022 05:51 صباحاً - نشر المخرج المصري طارق العريان صورة جديدة له بصحبة خطيبته عارضة الأزياء السورية نيكول سعفان خلال حضورهما إحدى المناسبات الخاصة.

ووجه العريان التهنئة بمناسبة عيد الاضحى لمتابعيه من خلال الصورة التي نشرها عبر حسابه على انستغرام من خلال تعليق قال فيه: “كل عام وانتم بخير”.

يذكر أن طارق العريان أعلن رسمياً ارتباطه بنيكول سعفان بعد أكثر من عام على انفصاله عن المطربة السورية أصالة نصري، بعد تداول الكثير من الشائعات حول ارتباطهما، وأنها سبب انفصالهما.

وجاء إعلان طارق العريان من خلال تهنئة نيكول سعفان بعيد ميلادها الـ 23 بعد أن نشر صورة لها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وعلق طارق العريان على الصورة مستعيناً بكلمات أغنية للفنان عمرو دياب قائلاً:”كل سنة وأنتِ طيبة.. أنت الحظ، لترد عليه الفنانة نسرين إمام قائلة: “فعلًا هي الحظ الحلو.