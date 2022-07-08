الهام الفضالة تحتفل بالاحمر بعيد زواجها الاول في روما

كتب امير فتحي في الجمعة 8 يوليو 2022 05:51 صباحاً - احتفلت الفنانة الكويتية الهام الفضالة وزوجها الفنان شهاب جوهر بعيد زواجهما الاول الذي صادف يوم الخميس السابع من تموز/يوليو في العاصمة الايطالية روما.

وشاركت الهام الفضالة متابعيها على انستغرام صورة من اجواء الاحتفال ظهرت فيها بإطلالة باللون الاحمر وعلقت عليها كاتبة: “7/7 | ذكرى زواجنا الأولى ❤️”.

وتابعت “وما زانت الدنيا إلا بحبك .. واحتوائك وحنانك سندٌ أنت وعزوة .. وبسمة القلب وروحه فيك رأيت جمال الحياة .. ومعك تحققت لي الآمال دمت لي حبيباً وصديقاً وسنداً يازوجي العزيز ❤️”.

بدوره نشر شهاب جوهر صورة اخرى وعلق عليها كاتبا: “كل عام وأنت بألف خير حبيبتي يا أحن قلب بالعالم

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