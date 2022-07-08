“خبرته محدودة في معاملة الستات”.. ياسمين الخطيب تكشف سبب طلاقها!

كتب امير فتحي في الجمعة 8 يوليو 2022 05:51 صباحاً - تحدثت الإعلامية المصرية ياسمين الخطيب، عن تفاصيل طلاقها من زوجها رجل الأعمال رمضان حسني وذلك خلال لقاء مع مواطنها الاعلامي تامر أمين.

وقالت ياسمين الخطيب، إن الطلاق تم رسمياً منذ أسبوع، وهو ما جعلها تشعر بالارتياح لحسم الأمر، ولكن ينتابها بعض المخاوف من الفترة المقبلة.

وأضافت ياسمين الخطيب في تصريحاتها عقب الطلاق: “أنا ست صعب تتفهم.. وهو خبرته في معاملة الستات والحياة عموما محدودة” ، لافتة إلى أنه تم الطلاق بالاتفاق بينهما.

وأشارت إلى أن خوفها من الشماتة في فشل علاقتها الزوجية كان أحد أسباب تأخرها في اتخاذ قرار الطلاق، ولا تفكر في الزواج، متابعة أن التفكير كان سبباً في الضغط على أعصابها، لافتة: “المأذون عند عقد وثيقة طلاقها كان سعيداً جدا بطلاقي” .