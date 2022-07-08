مايا دياب: “أخجل ان يكون هناك مجتمع عربي يجرم المثلية الجنسية بالـ 2022”.. فيديو

كتب امير فتحي في الجمعة 8 يوليو 2022 05:51 صباحاً - شاركت الفنانة اللبنانية مايا دياب، يوم الخميس، في الوقفة الاحتجاجية التي نظّمتها قوى ومجموعات تغييرية، استنكاراً لما يتعرض له الاطفال والفئات المهمّشة في لبنان، وآخرها ما حصل في القاع حيث تم الاعتداء على أكثر من 20 طفلاً .

ونشرت مايا دياب على حسابها عبر تويتر، مقطع فيديو ظهرت فيه خلال مشاركتها في الوقفة الاحتجاجية، اذ اطلقت تصريحا انتقدت فيه التقاعس عن معاقبة الفاعل.

وقالت مايا دياب “ببلد عنده القدرة يوقف بوجه المثلية الجنسية ويجرمها ويعتبر عيب شو بقول هيك بلد ومجتمع عن مغتصب اليس هذا بشذوذ مش عيب”.

وتابعت “انا بخجل انه في مجتمع عربي بالـ 2022 بجريم المثلية الجنسية وبدي قول سبب من اسباب المثلية الجنسية هي تغيير السلوك الجنسي بهذا العمر من الولاد الذين يتعرضون للاغتصاب عدة مرات بصير جواتهم بغيروا سلوكهم الجنسي وبصيروا مثليين جنسيين نحن منحاكهم او نوقف حدهم عيب على هيك بلد”.

هذا وكانت مايا دياب كتبت في تغريدة تعليقا على الموضوع نفسه: “السفاح الياس ضاهر.. أنا أهل هالعشرين ولد اللي إغتُصبوا، وبتمنى من أهلهم إنو ما حدا يتنازل عن حق طفله، بتمنى إنو ما يتدخل رجال الدين حتى ما نصير ملحدين. وبتمنى لمرة وحدة الدولة تاخد قرار استثنائي بإعدام حيوان متل الياس ضاهر.. وأنا جاهزة لأي خطوة فعالة أكتر من تويت”.