هند البلوشي تثير الجدل بحديثها عن “الوردة التي ظنت ان الحمار سيشمها فأكلها”.. فمن قصدت؟!

كتب امير فتحي في الجمعة 8 يوليو 2022 05:51 صباحاً - أثارت الفنانة الكويتية هند البلوشي الجدل بعد تشرها تعليقا غامضا عبر حسابها في ”إنستغرام“، بما يوحي أنه موجه لأحد الأشخاص.

وكتبت الفنانة ”البلوشي“ في تعليقها الغامض، الذي أرفقته بصورة لها: ”الصمت ليس ضعفًا..! لكنه ارتقاء لم تدركه العقول الراقية بعد .. فكم هي مؤلمة جدًا مرارة الخيبة بعد الثقة العمياء.. فها أنا أقف دقيقة صمت، حدادًا على الوردة التي ظنت أن الحمار سيشمها فأكلها“.

ولم تكشف الفنانة الكويتية المزيد من التفاصيل بشأن تعليقها، ومن قصدته بالشخص الذي منحته ”ثقتها العمياء“، لكنه خذلها.

ووصفت هند البلوشي نفسها بـ“الوردة“، إذ نعتها بسبب معاناتها من الخيبة، مقابل ”الحمار“ الذي أكلها، في دلالة على عدم قدرته على تقدير قيمتها.

ورجح متابعو الفنانة الكويتية أنها تقصد الفنان العراقي علي يوسف بحديثها، وذلك عقب تبادل اتهامات بين الطرفين قبل نحو عامين بشأن قضية زواجهما.

وفيما أكد متابعون أنها تقصد الفنان العراقي، شكك آخرون بذلك، مبررين أن ”هند البلوشي طوت صفحة علي يوسف منذ مدة طويلة“.